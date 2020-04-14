В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтёрам

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Дмитрий Рункевич
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Копия письма на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтёрам
  • РИА Новости

В частности, общественник предложил рассмотреть возможность на период самоизоляции снизить стоимость обучения до 25% для тех волонтёров, которые обучаются на коммерческой основе.

Для студентов бюджетной формы обучения Сёмин считает необходимым повысить размер стипендии в два раза. 

По его мнению, следует также рассмотреть возможность зачитывать волонтёрскую деятельность студентов в качестве практики или стажировки.  

«Принятие указанных мер позволит расширить волонтёрскую деятельность среди студентов, решить проблемы, связанные с карантином для уязвимых категорий граждан», — отметил Сёмин.

Ранее в Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в специализированных вузах для будущих вирусологов и инфекционистов. 

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