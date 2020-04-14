В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтёрам
- РИА Новости
В частности, общественник предложил рассмотреть возможность на период самоизоляции снизить стоимость обучения до 25% для тех волонтёров, которые обучаются на коммерческой основе.
Для студентов бюджетной формы обучения Сёмин считает необходимым повысить размер стипендии в два раза.
По его мнению, следует также рассмотреть возможность зачитывать волонтёрскую деятельность студентов в качестве практики или стажировки.
«Принятие указанных мер позволит расширить волонтёрскую деятельность среди студентов, решить проблемы, связанные с карантином для уязвимых категорий граждан», — отметил Сёмин.
Ранее в Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в специализированных вузах для будущих вирусологов и инфекционистов.