В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест для вирусологов

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Александра Рыкова
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение в адрес руководства Минздрава и Минобрнауки с предложением увеличить число бюджетных мест в медвузах для будущих инфекционистов и вирусологов. Копии обращений депутата есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест для вирусологов
  • © duma.gov.ru

«Предлагается увеличить количество бюджетных мест для инфекционистов и вирусологов (в том числе в ординатуре) специализированных вузов Российской Федерации, чтобы в наше опасное время Россия была подготовлена и имела больше специалистов такого профиля», — сказано в тексте обращения.

На сколько необходимо увеличить число бюджетных мест по указанным направлениям, в письме не уточняется.

По мнению парламентария, пандемия коронавируса показала, как важны специалисты такого профиля. И в будущем стоит задумываться не только о наличии лекарств от тех или иных заболеваний, но и о врачах, которые в первую очередь помогают справляться с эпидемиями, уверен Чернышов.

Ранее в Госдуме предложили отменить подоходный налог для всех медицинских работников в России до окончания пандемии коронавируса.

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