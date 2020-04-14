В Госдуме оценили предложение увеличить стипендию студентам-волонтёрам

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал RT предложение ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация в мире очень серьёзная, и любая безвозмездная волонтёрская помощь сейчас на вес золота. Именно поэтому так важно её поддерживать. Безусловно, самый важный метод стимулирования — экономический и финансовый», — считает депутат.

По его словам, подобные предложения, в частности скидки на обучение для студентов, получающих образование на коммерческой основе, крайне важны.

«Необходимо рассматривать и такие виды поощрения, как бесплатное получение второго высшего образования либо гарантированные места в магистратуре для тех, кто вносит особый вклад в волонтёрские проекты», — сказал Чернышов.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтёров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

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