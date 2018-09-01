Новый экзамен по вождению, повышение стипендий и уроки шахмат: какие изменения ожидают россиян в сентябре

С сентября вступает в силу ряд изменений в российском законодательстве. Перемены затронут правила сдачи экзамена на водительские права, возврата эвакуированных автомобилей, систему страхования жилья и оформление наследства. Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в транспорте Москвы, а в школах обязательными предметами станут шахматы и астрономия. Что изменится для россиян с наступлением осени — в материале RT.

Льготы для аспирантов и повышение стипендий



С 1 сентября аспиранты очной формы обучения в московских вузах получат льготы (ранее такое право имели лишь студенты или ординаторы) на проезд в общественном транспорте: в метро, на МЦК, в наземном транспорте и пригородных электричках. Проездной на наземный транспорт будет стоить для них 250 рублей, а на метро — 380 рублей. Для получения льгот аспирантам нужно будет оформить социальную карту.

С начала нового учебного года базовые академические студенческие стипендии во всех регионах страны повышаются на 4% (в настоящее время размер стипендии — 1484 рубля). Для учащихся вузов прибавка составит порядка 60 рублей, для обучающихся в колледжах и техникумах — 34 рубля.

Бесплатный проезд для пенсионеров

Московская областная дума приняла новый закон, в соответствии с которым с 1 сентября жители Подмосковья старше 60 лет получат право бесплатного пользования транспортом Москвы. Речь идёт о трамваях, автобусах и троллейбусах городского и пригородного сообщений, а также о московском метро и МЦК (Московском центральном кольце).

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Для проезда не потребуется каждый раз брать билет в кассе. Достаточно перекодировать социальную карту жителя региона в управлении социальной защиты по месту жительства или на специальных пунктах в метрополитене.

Изменения в правилах сдачи экзамена на права

С 1 сентября вступает в силу новый регламент МВД России по сдаче экзаменов на право управления автомобилем.

Время проведения экзамена теперь строго ограничено. Так, желающий получить права не может находиться в очереди более 15 минут. На саму сдачу экзамена отведён час. При этом число упражнений, которые необходимо выполнить на площадке, увеличивается с трёх до пяти (на выполнение каждого даётся по две минуты).

Согласно новому регламенту МВД РФ, если экзаменуемый допускает ошибку в теоретической части теста, то ему придётся ответить на пять дополнительных вопросов в течение пяти минут.

© Агентство городских новостей «Москва»

Возврат эвакуированных автомобилей без предоплаты

С 1 сентября вступает в силу закон о постоплате эвакуации автомобилей. Теперь автовладельцы смогут забрать транспортное средство со штрафстоянки без предварительной оплаты эвакуации. Внести плату теперь можно в течение 60 дней. В Москве такое новшество было введено 24 июля.

Автомобили подешевеют

С 1 сентября Россия и Таможенный союз в рамках обязательств перед Всемирной торговой организацией снижают ввозные пошлины на автомобили. Совет Евразийской экономической комиссии обнародовал решение, согласно которому в начале осени пошлина при ввозе нового автомобиля в Россию снижается до 17% от её цены (раньше нужно было платить 23%).

Для подержанных авто (возрастом старше 5—7 лет) ставка понижается до 22%.

Уроки шахмат и астрономия

С начала нового учебного года шахматы и астрономия станут обязательными для всех российских школьников. Уроки шахмат введут в начальной школе с возможностью продолжить их на факультативной основе позже. Астрономию будут преподавать старшеклассникам.

В столичных школах под шахматы выделят третий урок физкультуры. Часы под астрономию, предположительно, заберут у физики. Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по астрономии Министерство просвещения вводить не планирует.

Кроме того, с 1 сентября в школах Московской области будут проводиться уроки по раздельному сбору мусора. Учащихся школ ждёт целая программа, которая состоит из акций и занятий. Каждый классный руководитель будет обязан провести не менее четырёх классных часов на тему раздельного сбора отходов.

© Николай Хижняк / РИА Новости

Финансовые омбудсмены

С 3 сентября в нашей стране появится должность финансового уполномоченного. Они будут заниматься рассмотрением обращений потребителей об услугах, оказанных финансовыми учреждениями, и защитой интересов граждан. Финансовые омбудсмены будут в досудебном порядке рассматривать обращения по делам на сумму до 500 тыс. рублей, если они касаются банков, или до 100 тыс. рублей в отношении страховых организаций. Для граждан обращение к ним будет бесплатным.

Наследственный фонд



С 1 сентября в России вступает в силу закон, позволяющий создавать наследственные фонды. Они будут использоваться для передачи имущества по наследству. Решение о его учреждении может принимать любой гражданин при составлении завещания. Он должен заранее указать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении его устава и условий управления, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц.

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Реализацией фонда будет заниматься нотариус, который будет вести наследственное дело. Ожидается, что наследственный фонд станет важным инструментом сохранения и развития бизнеса, активов, имущества, которые остаются после смерти человека.

Ранее наследники вынуждены были до полугода ожидать вступления в право наследства.

Проинформируют о задолженности

Владельцев кредитных карт с 4 сентября будут обязаны информировать о размере их актуальной задолженности и о доступной сумме потребительского кредита после каждой проведённой ими операции. Потребителю услуг будет приходить смс-оповещение или письмо на электронную почту.

Единая система страхования жилья и защита дольщиков

С 4 сентября в России появится единая автоматизированная система (ЕАС), которая будет содержать данные о договорах страхования, размерах возмещения и другую информацию. ЕАС создаётся для того, чтобы упростить процесс получения страхового возмещения ущерба, причинённого жилым домам, квартирам и другим жилым помещениям.

С 30 сентября каждый застройщик будет обязан соблюдать нормативы финансовой устойчивости (его материальных ресурсов должно быть достаточно для исполнения взятых на себя обязательств).

Также с 1 сентября каждая компания, занимающаяся строительством, должна открыть отдельный банковский счёт и вести все расчёты только с него. При этом банки будут следить за целевым назначением всех платежей.

Штрафы для интернет-поисковиков

С 26 сентября вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещённые сайты. Административные штрафы в размере до 700 тыс. рублей грозят тем, кто обеспечивает доступ к таким сайтам, то есть владельцам «анонимайзеров» и операторам поисковиков.

А чтобы блокировку не обходили при помощи особого ПО, штрафы будут распространяться на все VPN и прокси-сервисы (включая анонимные сети, такие как Tor).

Штрафы для граждан за выдачу поисковыми системами ссылок на запрещённые сайты составят от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

Из столичного транспорта уберут турникеты

С 1 сентября в наземном транспорте Москвы больше не будет турникетов. Как ранее заявлял столичный градоначальник Сергей Собянин, в городском наземном транспорте появятся новые валидаторы, а контролёры пройдут обучение.

Помимо этого, с начала сентября платить за проезд можно будет не только картами «Единый» и «Тройка», но и банковскими карточками, а также с помощью смартфонов с функцией NFC.

РИА Новости

Первые электробусы

1 сентября на улицы Москвы выйдут первые электробусы. Они начнут курсировать в районе ВДНХ. Планируется, что первый электробус будет следовать по маршруту троллейбуса №73 «6-й микрорайон Бибирева — ВДНХ (южный вестибюль)».

С 1 по 30 сентября проезд в электробусах будет бесплатным. Бензиновые автобусы перестанут закупать в Москве с 2021 года.