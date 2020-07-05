Телеграмма из Москвы: Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

Президент России Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с Днём независимости. Ранее, в мае, Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы, последний телефонный разговор глав государств состоялся в начале июня. Празднование Дня независимости в ряде американских городов прошло на фоне беспорядков. Так, в Балтиморе протестующие разрушили памятник Колумбу, а в Вашингтоне демонстранты сожгли американский флаг.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днём независимости США, который отмечался 4 июля, сообщает ТАСС.

«Да. Поздравительная телеграмма была направлена», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В последний раз лидеры разговаривали по телефону 1 июня, в ходе беседы они также обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Тогда президент России поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Кроме того, в мае Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы. В телефонном разговоре они обсудили, что, следуя традиции союзничества, Россия и Соединённые Штаты могут многого добиться в решении острых проблем, в том числе и ситуации с коронавирусной инфекцией. Нынешний уровень сотрудничества лидеры тогда оценили положительно.

Напомним, что ранее посол США Джон Салливан от имени президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.

Протесты на фоне празднования Дня независимости

День независимости США посвящён принятию Декларации независимости от Британской империи в 1776 году. По традиции в этот день американцы запускают фейерверки, встречаются с родственниками и жарят барбекю. Однако в этом году в ряде городов страны праздник прошёл весьма своеобразно.

Так, в Балтиморе протестующие скинули с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу, установленный в 1984 году в городском парке Херринг-ран.

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Как сообщает местная газета The Baltimore Sun протестующие накинули верёвку на памятник, повалили его, а затем скинули его в воду.

Отметим, протестующие сносят памятники Колумбу в крупных городах по всей стране. Испанского мореплавателя обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Ранее статуи Колумба также были снесены или разрушены в Майами, Ричмонде, Сент-Поле и Бостоне.

Ранее Трамп Трамп подписал указ о защите памятников, согласно котороому, тех, кто совершит «беззаконные действия против Великой Страны», будут ждать длительные тюремные сроки.

Напомним, десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после того, как сотрудник полиции на протяжении нескольких минут прижимал его шею к земле коленом.

Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

В Вашингтоне у Белого дома участники протестов сожгли флаг США. Это случилось после праздничного выступления президента Дональда Трампа посвящённого Дню независимости.

Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, в том числе против «рабства, геноцида и войны» и «Америка никогда не была великой».

Протестующие сожгли американский флаг возле Белого дома

Заявления президента

Отметим, ранее президент Дональд Трамп призвал принять закон, согласно которому наказанием за поджог американского флага будет год тюремного заключения. Поводом для таких высказываний американского лидера послужил инцидент в Портленде, где протестующие сперва накинули флаг США на памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону, после чего подожгли его и опрокинули памятник.

Выступая 4 июля с праздничной речью по случаю Дня независимости, Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. Он отметил, что в настоящий момент страна разгромлена людьми, которые не понимают, что делают.

Американский лидер подчеркнул, что власти не позволят разъяренной толпе «сносить статуи и стирать историю».

В ходе своего выступления президент США пообещал гражданам, что страна станет лучшей в мире после победы над коронавирусом. Он отметил, что четыре месяца назад страна ставила рекорды во всём, однако затем пришла «ужасная чума из Китая» и всё рухнуло. Тем не менее президент убеждён, что США находится на пути «к невероятной победе».