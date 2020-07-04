Лукашенко заявил о необходимости прочных отношений Белорусии и США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа с Днём независимости США.
Лукашенко заявил о необходимости прочных отношений Белорусии и США
  • Reuters

«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединёнными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран.

Лукашенко пожелал Трампу крепкого здоровья и успешного проведения выборов в США.

Ранее Лукашенко заявил, что США могут выделить стране дешёвые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в республику.

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