Лукашенко рассказал о кредитах США для строительства нефтепровода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут выделить стране дешёвые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти из Балтики в республику.

По его словам, данный вопрос он обсуждал с госсекретарём США Майком Помпео.

«Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешёвые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, необходимо построить пару перемычек, которые, как он отметил, «правительство рассчитывает строить аж три года».

«Не будет этого. Полтора-два года, не больше», — сказал он.

Ранее Лукашенко после визита Помпео в Минск заявил об окончании периода холода в отношениях с США.