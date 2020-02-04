Лукашенко заявил об окончании периода холода в отношениях с США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск заявил об окончании периода холода в отношениях с США.
Лукашенко заявил об окончании периода холода в отношениях с США
  • РИА Новости

«Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия налаживает отношения с «величайшей империей».

По словам Лукашенко, в России «озаботились» визитом Помпео в Минск.

«А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: «Ах, приехал госсекретарь!» — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что Белоруссия, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику.

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским лидером назвал договорённость об обмене послами подтверждением стремления к нормализации отношений между странами.

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