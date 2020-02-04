Лукашенко оценил реакцию на визит Помпео в Минск

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил реакцию на визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск.
Лукашенко оценил реакцию на визит Помпео в Минск
  • Reuters

«Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотят — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал». Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику.

«Или мы этим навредили России? Нет», — добавил он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений между Минском и Вашингтоном является их суверенным правом, но вряд ли можно говорить о «сверхбыстром сближении» между США и Белоруссией.

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