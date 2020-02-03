Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений между Минском и Вашингтоном является их суверенным правом, но вряд ли можно говорить о «сверхбыстром сближении» между США и Белоруссией.
Песков назвал маловероятным «сверхбыстрое сближение» США и Белоруссии
  • РИА Новости

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, в данном случае в Кремле не могут и не хотят комментировать контакты партнёров с третьими странами.

Он подчеркнул, что «это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений».

Также Песков отметил, что у России свои отношения с Белоруссией, которые носят союзнический и очень близкий характер.

«У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — заявил представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск заявил, что США и Белоруссия пока не приблизились к моменту, когда могут быть отменены американские санкции против белорусской стороны.

При этом Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

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