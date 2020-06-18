Четверо погибших, в том числе ребёнок: что известно о стрельбе в квартире жилого дома на севере Москвы

В квартире жилого дома на улице Приорова на севере Москвы произошла стрельба, жертвами которой стали четыре человека, в том числе ребёнок. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Прокуратура взяла на контроль расследование случившегося.

Днём в четверг, 18 июня, в многоэтажном жилом доме номер 38 на улице Приорова, расположенном в Северном административном округе города Москвы на территории района Коптево, произошла стрельба. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»).

По данным следствия, в квартире на улице Приорова обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, услышав хлопки, они сообщили, что незадолго до происшествия к женщине в квартиру зашёл сожитель.

На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики СК.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования этого уголовного производства. На место ЧП выехал прокурор Северного административного округа Григорий Радионов, он будет координировать деятельность правоохранительных органов.

«Прокуратурой будет проверено исполнение ответственными лицами требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче», — заявила начальник пресс-службы Людмила Нефёдова.

Между тем источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что предполагаемый преступник имел лицензию на оружие. У него были зарегистрированы охотничий гладкоствольный карабин «Сайга-12-1» (лицензия получена в апреле) и пистолет «МР-80-13Т» (в марте).

Помимо этого, источник агентства сообщил о жертвах инцидентах на севере Москвы. Ими оказались Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения, Матвей Макаганчук 2016 года рождения и Севастьян Путинцев 1999 года рождения, который, предположительно, устроил стрельбу.

RT выяснил, что Елизавета Хлюпина в 2019 году училась в модельном доме Вячеслава Зайцева.

«После обучения она не продолжила работу в нашем доме. Приносим глубочайшие соболезнования родным погибшей», — сообщили RT в агентстве моделей «Слава Зайцев».

В то же время источник ТАСС сообщил, что Путинцев в 2017 году был судим за кражу. При этом видеокамера из подъезд зафиксировала, как он заходит внутрь с охотничьим карабином в чехле.

Очевидец рассказал о стрельбе на севере Москвы

По словам одного из очевидцев происшествия, проживающего в соседнем доме, после выстрелов из квартиры кричала женщина, вместе с ней были двое детей.

«После этого сотрудники правоохранительных органов взломали дверь, он не открывал её, и один из них прокричал: «Вижу труп», — рассказал молодой человек видеоагентству Ruptly.

Инциденты со стрельбой в Москве

Ранее на этой неделе, 15 июня, на Ленинском проспекте Москвы произошло нападение на правоохранителей. Двое сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС) остановили для проверки документов такси, после чего по ним открыл огонь прохожий, предположительно, из травматического оружия. Полицейские, несмотря на ранения, смогли обезвредить нападавшего. При обыске на его съёмной квартире были найдены экстремистские материалы.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В ведомстве также указали, что «беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС».

17 июня стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев внесёт президенту представления о награждении инспекторов ДПС — капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта Алексея Пояркова медалями «За отличие в охране общественного порядка».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, оба полицейских по-прежнему находятся в больнице, но их состояние улучшилось.

«Один из них переведён в палату, второму — сделаны две операции, он в сознании, но пока ещё находится в реанимационном отделении», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, 7 июня из окна квартиры в жилом доме на улице Строителей мужчина открыл стрельбу по прохожим. Злоумышленник ранил двух человек. Прибывшие на место ЧП полицейские ликвидировали стрелка, который начал вести огонь и по сотрудникам правоохранительных органов.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).