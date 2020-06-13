«Суточный прирост сократился в 16 раз»: Голикова назвала дату прошедшего пика заболеваемости COVID-19 в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пик появления новых случаев коронавируса в стране пришёлся на 11 мая. Она отметила, что с конца марта по настоящее время суточный прирост числа заболевших сократился в 16 раз, а из клиник для больных COVID-19 были выписаны 79% пациентов. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в стране управляемой, однако отметил необходимость сохранения масочного режима и добавил, что полностью снимать ограничения во всех регионах страны пока рано.

В России пик появления новых случаев коронавируса пришёлся на 11 мая. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«11 мая мы с вами уже выходили из нерабочих дней, и постепенно регионы начинали снимать ограничительные мероприятия. Это был для России с точки зрения появления новых случаев пик заболевания», — приводит её слова РИА Новости.

Она указала, что с конца марта по настоящее время суточный прирост заболевших в процентном соотношении сократился в 16 раз. Из клиник для больных COVID-19 выписаны 79% пациентов, добавила Голикова.

Также Голикова рассказала, что 49 российских регионов уже снимают ограничения, введённые из-за коронавируса, 43 из них находятся на первом этапе. Она также отметила, что смещение прироста числа новых заболевших коронавирусом идёт от Москвы к регионам, доля столичного региона в ежедневном приросте сейчас составляет около 22—23%.

Помимо этого, Голикова заявила, что 47 регионов приступили к тестированию жителей на антитела к коронавирусу, 88% прошедших тест приходится на Москву.

В то же время вице-премьер подчеркнула, что регионы должны аккуратно снимать ограничения.

«А если говорить о том, насколько аккуратно мы выходим из ограничительных мер, то, конечно, каждый регион для себя принимает свою стратегию. Но я очень надеюсь, что все выходят аккуратно, потому что нашу страну ждут важные политические события», — отметила Голикова. Она отметила, что летом состоится голосование по поправкам в Конституцию, а также парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне и ЕГЭ.

В России за последние сутки выявлено 8706 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве (1493), Московской области (725) и Санкт-Петербурге (262).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 520 129, от заболевания излечился 274 641 человек, скончались 6829 пациентов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России управляемой.

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При этом он отметил, что по каждому региону необходимо внимательно прислушиваться к медицинским работникам, а также штабу по контролю за распространением заболевания, который даёт «очень обоснованные, хорошие, качественные советы».

Помимо этого, Мурашко оценил влияние погоды на распространение коронавируса. Министр пояснил, что коллеги из стран, где уже давно держатся высокие температурные показатели, говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается.

«Отходит на второй план то, с чем мы сталкиваемся в осенне-весенний период. Это всевозможные острые респираторные заболевания другой этиологии, которые могут наслаиваться и в том числе ухудшать течение процесса, скажем, при коронавирусной инфекции», — уточнил он.

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Также Мурашко отметил необходимость сохранения масочного режима и добавил, что полностью снимать ограничения, наложенные из-за коронавируса, во всех регионах страны пока рано.

В свою очередь, главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предупредила, что до массового применения вакцины в России может сохраниться необходимость «жить с циркулирующей COVID-19 в популяции».

«Что касается рисков распространения коронавирусной инфекции, которые ждут наших граждан в дальнейшем: мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась», — заявила она.

Она высказала мнение, что говорить о полной победе над коронавирусом в России «ещё рано».

«Заболевание хоть и в меньшей степени, но ещё регистрируется в регионах», — напомнила Малинникова.

Российские регионы в зависимости от эпидемиологической обстановки снимают либо, напротив, продлевают ограничительные меры.

Так, правительство Оренбургской области продлило режим самоизоляции до 21 июня. С 18 июня организации социального обслуживания начнут работу по подготовке к поэтапному снятию режима изоляции.

Режим обязательной самоизоляции граждан также был продлён в Красноярске — до 12 июля.

В то же время директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова заявила, что с 15 июня все многофункциональные центры в регионе начнут работать в обычном режиме.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, отметил снижение коэффициента распространения коронавируса в регионе, но призвал соблюдать меры безопасности, несмотря на ослабления, принятые в области.