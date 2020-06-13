В России за сутки подтвердили 8706 случаев коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 8706 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 520 129 случаев. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8706 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2970 (34,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Днём ранее зафиксировали 8987 случаев коронавируса.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в стране. Он отметил, что, по подсчётам ведомства, «21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт».