Третьему сократили срок: двух обвиняемых в изнасиловании дознавательницы полицейских полностью оправдали

Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, ранее осужденных за изнасилование своей коллеги, работавшей дознавателем. Третьему фигуранту дела Павлу Яромчуку суд сократил срок наказания с шести лет лишения свободы до четырёх. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября 2018 года в Уфе. Спустя год все трое были осуждены на сроки от шести до семи лет колонии общего режима. Прокуратура и адвокаты потерпевшей и Яромчука уже заявили, что будут обжаловать вердикт в кассационной инстанции.

Верховный суд (ВС) Башкирии в среду рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов на приговор по делу об изнасиловании в 2018 году 23-летней дознавательницы ОМВД России по Уфимскому району. Двух обвиняемых суд оправдал, третьему уменьшил на треть срок наказания.

Также по теме От шести до семи лет колонии: суд огласил приговор изнасиловавшим коллегу экс-полицейским из Уфы Суд вынес приговоры трём бывшим полицейским, изнасиловавшим свою 23-летнюю коллегу в Уфе. Двое приговорены к семи годам колонии общего...

По версии потерпевшей, в ночь на 30 октября она была избита и изнасилована трёмя высокопоставленными коллегами: 51-летним начальником отдела МВД по Уфимскому району Эдуардом Матвеевым, 50-летним начальником ОМВД по Кармаскалинскому району Салаватом Галиевым и 34-летним начальником отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком.

Как установило следствие, в тот вечер в отделе миграции ОМВД России по Уфимскому району полицейские отмечали повышение в звании Матвеева. Они пригласили присоединиться к застолью Фатхисламову и её подругу, тоже сотрудницу полиции.

В конечном итоге, по словам потерпевшей, нетрезвые коллеги напали на неё и изнасиловали.

Скандал быстро вышел на федеральный уровень. Факт употребления спиртных напитков на рабочем месте был подтверждён в ходе внутренней проверки МВД и стал поводом для увольнения из органов внутренних дел обвиняемых, самой потерпевшей и второй присутствовавшей на вечеринке девушки — она проходила по уголовному делу в качестве свидетеля.

Приговор экс-полицейским Кировский райсуд Уфы вынес 26 декабря 2019 года. По итогам закрытого судебного режима их признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «а» ч. 2. Ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Павел Яромчук получил шесть лет колонии общего режима, а Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с обвиняемых 3 млн рублей.

Несмотря на реальные сроки заключения, все трое осужденных до сегодняшнего дня продолжали находиться под домашним арестом, куда они были отправлены весной прошлого года.

Позиция обвиняемого

В среду все трое экс-полицейских присутствовали на рассмотрении апелляционной жалобы, а когда судья объявил вердикт, стали пожимать друг другу руки.

Что стало поводом для оправдания Матвеева и Галиева станет понятно из мотивировочной части решения ВС Башкирии, которое будет готово в ближайшее время.

Суд также снизил сумму, которую должны были выплатить подсудимые по гражданскому иску. С трёх миллионов рублей она была сокращена до 500 тысяч, которые предстоит выплачивать потерпевшей только Яромчуку.

После оглашения вердикта на него надели наручники прямо в зале суда. Перед этим он успел обняться на прощание с бывшими коллегами, к которым суд был более благосклонен.

Адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов заявил, что будет обжаловать решение и добиваться для него полного оправдания.

Прокуратура и адвокаты обжалуют приговор

«Мы удовлетворены решением суда, хотя оно могло быть установлено на стадии даже не предварительного следствия, а ещё на стадии доследственной проверки. И поэтому это победа «со слезами на глазах», потому что невиновные лица полтора года проходили все стадии адских мучений в ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения дел» — заявил RT адвокат оправданного Эдуарда Матвеева Аслям Халиков.

Он добавил, что Матвеев удовлетворён решением и испытал «огромное облегчение». Суд признал за оправданным экс-полицейским право на реабилитацию, а также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста и снял арест с имущества.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева заявила RT, что после получения мотивировочной части направит кассационную жалобу на приговор ВС.

«Оправдательный приговор вынесен в отношении только двоих, при этом суд признал, что само преступление было совершено, что потерпевшая давала правдивые показания. Но почему суд вынес приговор в отношении Яромчука, сократив ему два года, а этим же приговором вынес противоположное решение в отношении Матвеева и Галиева — мне неизвестно, потому что оглашалась только резолютивная часть», — заявила она.

РИА Новости

© Вадим Брайдов

Свою подзащитную адвокат сравнивала со «стойким оловянным солдатиком».

«Она выдержала все эти полтора года, тяжелейшие атаки со стороны защитников осуждённых и их самих, поливание грязью в прямом смысле этого слова. Они не отрицают, что пьянствуют на работе, имеют сексуальные контакты с другими женщинами. В целом, апелляционный приговор большой неожиданностью для меня не стал, потому что я знаю, каким могуществом обладают осуждённые, какими связями они «обросли», за годы работы в МВД», — добавила Валиева.

Протест на решение ВС Башкирии в кассационную инстанцию планирует подать и прокуратура региона, которая будет добиваться осуждения всех трёх фигурантов дела.