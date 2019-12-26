От шести до семи лет колонии: суд огласил приговор изнасиловавшим коллегу экс-полицейским из Уфы

Суд вынес приговоры трём бывшим полицейским, изнасиловавшим свою 23-летнюю коллегу в Уфе. Двое приговорены к семи годам колонии общего режима, ещё один экс-полицейский — к шести. Помимо этого, они должны будут выплатить потерпевшей по 1 млн рублей каждый в качестве возмещения морального вреда. Защита заявила о намерении оспорить приговор.

Суд вынес приговор трём бывшим полицейским из Уфы, изнасиловавшим коллегу. Преступники получили сроки меньше, чем того просила прокуратура: Павел Яромчук приговорён к шести годам колонии (вместо восьми), а Эдуард Матвеев и Салават Галиев — к семи годам (обвинение настаивало на девяти).

«Как установлено следствием и судом, вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району подверглась нападению со стороны троих её коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району», — говорится в сообщении Следственного комитета Башкирии.

Помимо этого, осуждённые должны будут выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Экс-сотрудники правоохранительных органов проходили по двум статьям — п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «а» ч. 2. Ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Сам процесс проходил в закрытом формате. Приговор ещё не вступил в силу, экс-полицейские будут находиться под домашним арестом, рассказал РИА Новости адвокат одного из осуждённых Наиль Багаутдинов. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Представитель потерпевшей, адвокат Ирина Валиева, положительно оценила решение суда, назвав его справедливым.

«Эта девочка противостояла всей системе, она вынесла вопросы 17 адвокатов обвиняемых, мы довольны решением суда», — приводит её слова РИА Новости.

Бывший сотрудник полиции Салават Галиев

© Вадим Брайдов/РИА Новости

В ночь на 30 октября 2018 года

Напомним, само преступление произошло в ночь на 30 октября 2018 года. 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук изнасиловали свою 23-летнюю коллегу, дознавателя Уфимского района МВД Башкирии.

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Имя потерпевшей не сообщается, однако известно, что она — дочь начальника силового подразделения республиканского МВД. Местные СМИ утверждают, что мужчины распивали алкоголь, после чего Матвеев позвал девушку якобы для того, чтобы обсудить рабочие вопросы.

Затем, по словам потерпевшей, они напали на неё и насиловали до утра, параллельно с этим избивали её. На следующий же день она пришла в Следственный комитет, где и написала заявление.

RT установил личность девушки, подходящей под описание. Согласно имеющейся информации, с 2013 по 2017 год она училась на следственном факультете Уфимского юридического института. Её бывшие одногруппники рассказали, что она вела себя заносчиво, так как её отец якобы замглавы Росгвардии по Башкирии.

В январе руководство МВД сообщило об увольнении двух сотрудниц за распитие алкоголя на рабочем месте, так как это проступок, «порочащий честь сотрудника полиции». ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в их числе — потерпевшая по делу об изнасиловании.

«Среди уволенных — дознаватель, которая проходит потерпевшей по делу об изнасиловании тремя экс-полицейскими. Вторая уволенная сотрудница полиции также присутствовала в момент предполагаемого преступления в здании, она является свидетелем по делу об изнасиловании», — сказал собеседник агентства.

Ход процесса

Уже 1 ноября подозреваемых уволили из МВД. Соответствующее решение принял министр внутренних дел Башкирии генерал-майор полиции Роман Деев.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

Помимо этого, Деев организовал служебную проверку руководства территориальных подразделений, по итогам которой «будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности».

Подозреваемые были арестованы 6 ноября. Галиев и Матвеев заявляли о своей невиновности. Защита утверждала, что у этих полицейских было алиби.

«В 22:00 ушёл (из отдела. — RT) Галиев, Матвеев ушёл где-то в 22:10. Потерпевшая же даёт свои показания о том, что с ней произведены преступные действия с 22:40 до 00:30. В это время их не было на месте», — сказал ТАСС их адвокат Павел Яромчук 22 ноября.

По словам юриста, у защиты якобы были свидетельские показания, телефонные звонки водителей и записи видеокамер, свидетельствующие о том, что Матвеев въезжал в свой двор, а Галиев был в кафе.

«Мы ещё проведём ряд проверочных мероприятий, следствие проведёт свои действия, картина полностью сложится. После этого будем принимать решения», — говорил он.

Весной 2019 года по решению суда все трое экс-полицейских были переведены под домашний арест. Затем им неоднократно продлевали меру пресечения.