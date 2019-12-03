Прокурор просит 8 и 9 лет тюрьмы обвиняемым в изнасиловании в Уфе

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Государственное обвинение просит до девяти лет лишения свободы экс-сотрудникам МВД, которых обвиняют в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
Прокурор просит 8 и 9 лет тюрьмы обвиняемым в изнасиловании в Уфе
  • РИА Новости

«Гособвинитель запросил реальный срок заключения для троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании в отделе полиции Уфы. Речь идёт о девяти годах лишения свободы для Галиева и Матвеева и о восьми годах для Яромчука», — приводит ТАСС слова старшего помощника прокурора Башкирии по взаимодействию со СМИ Гузели Масагутовой.

2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.

В сентябре стало известно, что следователь, занимавшийся расследованием дела, уволился. 

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