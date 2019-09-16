Стало известно об увольнении следователя по делу об изнасиловании в Уфе

Следователь, занимавшийся расследованием дела о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, уволился. Об этом РИА Новости сообщила одна из защитниц обвиняемых.

«Нам непонятно, по какой причине уволился следователь СУ СК России по Башкирии, который расследовал дело об изнасиловании. Это случилось сразу, как материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу», — заявила адвокат.

В пресс-службе СУ СК по региону отказались комментировать сообщения об увольнении сотрудника.

В конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Обвиняемыми по делу проходят Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Они находятся под домашним арестом.