Стало известно об увольнении следователя по делу об изнасиловании в Уфе
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«Нам непонятно, по какой причине уволился следователь СУ СК России по Башкирии, который расследовал дело об изнасиловании. Это случилось сразу, как материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу», — заявила адвокат.
В пресс-службе СУ СК по региону отказались комментировать сообщения об увольнении сотрудника.
В конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Обвиняемыми по делу проходят Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Они находятся под домашним арестом.