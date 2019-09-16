Стало известно об увольнении следователя по делу об изнасиловании в Уфе

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Следователь, занимавшийся расследованием дела о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, уволился. Об этом РИА Новости сообщила одна из защитниц обвиняемых.
Стало известно об увольнении следователя по делу об изнасиловании в Уфе
  • © Следственный комитет РФ

«Нам непонятно, по какой причине уволился следователь СУ СК России по Башкирии, который расследовал дело об изнасиловании. Это случилось сразу, как материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу», — заявила адвокат.

В пресс-службе СУ СК по региону отказались комментировать сообщения об увольнении сотрудника.

В конце октября 2018 года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Обвиняемыми по делу проходят Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Они находятся под домашним арестом.

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