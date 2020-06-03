Осуждённый за изнасилование экс-полицейский из Уфы обжалует приговор

Защита бывшего полицейского Павла Яромчука, которому Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор о лишении свободы по делу об изнасиловании, будут обжаловать это решение.

«Мы также не согласны с тем, что Яромчук виновен. Сегодня была озвучена только резолютивная часть приговора, мотивированное решение будет изготовлено в течение трёх суток, мы его получим, почитаем, что суд усмотрел, и обжалуем», — цитирует ТАСС его адвоката Наиля Багаутдинова.

По его словам, защита считает, что «нет никаких доказательств» вины Яромчука и других фигурантов дела.

Яромчук взят под стражу и этапирован в изолятор временного содержания. Ранее обвиняемый оставался под домашним арестом.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Яромчуку ВС Башкирии сократил срок с шести до четырёх лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.