Адвокат прокомментировал решение суда по делу об изнасиловании в Уфе
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- РИА Новости
«Мы постоянно говорили о доказательстве полной невиновности моего подзащитного. В итоге нет ни одного следа биоматериалов (принадлежащих Галиеву), а также нет ни одного телесного повреждения, характерного именно для изнасилования. Другие повреждения были, но не характерные именно для изнасилования», — приводит kp.ru слова адвоката.
По его словам, у Галиева на момент преступления «подтвердилось алиби».
«Ну и наличие посторонних людей в качестве свидетелей тоже имело место. В совокупности нет ни одного доказательства его вины, что проанализировал Верховный суд республики», — сказал он.
3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.
В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.