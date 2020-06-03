Адвокат прокомментировал решение суда по делу об изнасиловании в Уфе

Адвокат Аслям Халиков рассказал, почему Верховный суд Башкирии принял решение оправдать его подзащитного Салавата Галиева, который обвинялся в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе вместе с двумя другими экс-полицейскими.

«Мы постоянно говорили о доказательстве полной невиновности моего подзащитного. В итоге нет ни одного следа биоматериалов (принадлежащих Галиеву), а также нет ни одного телесного повреждения, характерного именно для изнасилования. Другие повреждения были, но не характерные именно для изнасилования», — приводит kp.ru слова адвоката.

По его словам, у Галиева на момент преступления «подтвердилось алиби».

«Ну и наличие посторонних людей в качестве свидетелей тоже имело место. В совокупности нет ни одного доказательства его вины, что проанализировал Верховный суд республики», — сказал он.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.