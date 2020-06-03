Адвокат прокомментировал решение суда по делу об изнасиловании в Уфе

Короткая ссылка
Адвокат Аслям Халиков рассказал, почему Верховный суд Башкирии принял решение оправдать его подзащитного Салавата Галиева, который обвинялся в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе вместе с двумя другими экс-полицейскими.
Адвокат прокомментировал решение суда по делу об изнасиловании в Уфе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы постоянно говорили о доказательстве полной невиновности моего подзащитного. В итоге нет ни одного следа биоматериалов (принадлежащих Галиеву), а также нет ни одного телесного повреждения, характерного именно для изнасилования. Другие повреждения были, но не характерные именно для изнасилования», — приводит kp.ru слова адвоката.

По его словам, у Галиева на момент преступления «подтвердилось алиби».

«Ну и наличие посторонних людей в качестве свидетелей тоже имело место. В совокупности нет ни одного доказательства его вины, что проанализировал Верховный суд республики», — сказал он.

3 июня Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трёх бывших полицейских, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским. Павел Яромчук получил шесть лет колонии, Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить