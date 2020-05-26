«Нарушение правил полётов»: СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 на Чукотке

После крушения вертолёта Ми-8 на Чукотке возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вертолёт разбился в районе аэропорта Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки во время выполнения учебно-тренировочного полета. На борту находились три члена экипажа и техник, все они погибли.

Уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним возбуждено после ЧП с вертолётом Ми-8 на Чукотке, сообщили в СК России.

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Анадырскому гарнизону по факту катастрофы вертолёта Ми-8, принадлежавшего войсковой части 42838, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним)», — говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета.

В настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполётной документации и образцов топлива.

Вертолёт Ми-8 ВКС России совершил жёсткую посадку и загорелся в районе аэропорта Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки, весь экипаж погиб.

Губернатор региона Роман Копин позднее рассказал в своём Instagram о гибели четырёх человек.

«Сегодня в аэропорту Угольных Копей потерпел крушение вертолёт Минобороны РФ. На борту находились три члена экипажа и техник. Все четверо погибли. МЧС РФ проводит аварийно-спасательные мероприятия», — написал Копин в соцсети.

По информации Министерства обороны, авиакатастрофа произошла во время выполнения учебно-тренировочного примерно в 05:00 по московскому времени. По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность вертолёта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ФГП «Аэропорты Чукотки» Сергея Батыченко, на месте крушения вертолёта начался разбор завалов.

«На месте крушения работают комиссия Министерства обороны и сотрудники аэропорта. К разбору завалов специалисты уже приступили. Инфраструктура аэропорта и взлётно-посадочная полоса в результате крушения не пострадали: вертолёт упал на открытой местности», — цитирует агентство Бытыченко.

В администрации международного аэропорта им. Юрия Рытхэу сообщили ТАСС, что испытание вертолёта проходило на закрытой военной территории. Отмечается, что катастрофа не повлияла на работу остальных секторов аэропорта, пожар на месте крушения воздушного судна потушен.

«После ликвидации пожара обнаружены оба чёрных ящика — прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец», — сообщил собеседник РИА Новости в экстренных службах. По его словам, ящики почти не пострадали. На место происшествия направлена комиссия главного командования ВКС.

Ми-8 — советско-российский многоцелевой вертолёт, который был разработан ОКБ имени М.Л. Миля в начале 1960-х годов. На сегодняшний день он является наиболее массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в число самых массовых вертолётов в истории авиации.

Крушение Ми-8

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Это многофункциональная машина, которая способна решать различные задачи благодаря модернизации за счёт дополнительных средств. Внешняя подвеска вертолёта позволяет перевозить груз весом до трёх тонн.

С начала года в России произошёл ряд других инцидентов с летательными аппаратами Министерства обороны России.

25 марта истребитель Су-27 ВКС России, выполнявший плановый полёт, потерпел крушение в 50 км от Феодосии в Крыму. Несмотря на проведённую широкомасштабную поисково-спасательную операцию, не удалось обнаружить никаких следов боевой машины.

Также по теме «Вертолёт обнаружен разрушенным»: в Иркутской области найдены тела трёх погибших при крушении Ми-8 На месте крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх погибших членов экипажа. По данным МЧС, сама машина...

В тот же день в Кавказском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полёта разбился чехословацкий учебно-боевой самолёт Aero L-39 Albatros Вооружённых сил РФ. Полет выполнялся без боекомплекта. Пилот, курсант 4-го курса, погиб.

Вертолёт Ми-35 совершил жёсткую посадку на территории аэродрома вертолётного полка в Крыму во время плановых полетов 7 мая. Один из членов экипажа скончался, двое получили ранения.

19 мая вертолёт Ми-8 Минобороны РФ потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в 20 км от города Клин. В результате жёсткой посадки члены экипажа вертолёта погибли от полученных ранений. По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

В сентябре 2019 года военный Ми-8 потерпел крушение в Саратовской области. При разгоне вертолёта по взлётно-посадочной полосе произошло его опрокидывание, члены экипажа сумели безопасно покинуть машину и не пострадали. Пассажиров на борту машины не было.