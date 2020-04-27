Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта на Ямале

Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК.

РИА Новости

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба»). По данным ведомства, основными версиями причин инцидента являются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Жёсткая посадка Ми-26 произошла 25 апреля в Тазовском районе ЯНАО. На борту находились восемь человек, четверо были госпитализированы, остальных отпустили на амбулаторное лечение.