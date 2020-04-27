Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта на Ямале

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Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК.
Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта на Ямале
  • РИА Новости

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба»).

По данным ведомства, основными версиями причин инцидента являются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Жёсткая посадка Ми-26 произошла 25 апреля в Тазовском районе ЯНАО. На борту находились восемь человек, четверо были госпитализированы, остальных отпустили на амбулаторное лечение. 

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