Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта на Ямале
- РИА Новости
Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба»).
По данным ведомства, основными версиями причин инцидента являются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Жёсткая посадка Ми-26 произошла 25 апреля в Тазовском районе ЯНАО. На борту находились восемь человек, четверо были госпитализированы, остальных отпустили на амбулаторное лечение.