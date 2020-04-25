Число пострадавших при ЧП с Ми-26 на Ямале возросло до восьми

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе возросло до восьми.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения ЯНАО.

«Четверо из восьми пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Тазовском районе госпитализированы в травматологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ», — заявили в департаменте.

Отмечается, что двое из госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое — в удовлетворительном состоянии.

«Ещё четверо направлены на амбулаторное лечение», — заявили в департаменте.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.