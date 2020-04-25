Число пострадавших при ЧП с Ми-26 на Ямале возросло до восьми
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения ЯНАО.
«Четверо из восьми пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Тазовском районе госпитализированы в травматологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ», — заявили в департаменте.
Отмечается, что двое из госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое — в удовлетворительном состоянии.
«Ещё четверо направлены на амбулаторное лечение», — заявили в департаменте.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.