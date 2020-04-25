Шесть человек пострадали при жёсткой посадке Ми-26 на Ямале

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В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе, по предварительной информации, пострадали шесть человек.
Шесть человек пострадали при жёсткой посадке Ми-26 на Ямале
  • РИА Новости

Об этом информирует Уральское следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительной информации, пострадали шесть человек. Подробности произошедшего выясняются», — цитирует сообщение РИА Новости.

На место ЧП выехала следственная группа, проводится проверка.

Ранее в Единой диспетчерской службе сообщили, что вертолёт Ми-26, на борту которого находились восемь человек, совершил жёсткую посадку вблизи месторождения Русское на Ямале.

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