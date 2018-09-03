«Вертолёт обнаружен разрушенным»: в Иркутской области найдены тела трёх погибших при крушении Ми-8

На месте инцидента крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области обнаружены тела трёх погибших членов экипажа. По данным МЧС, сама машина полностью разрушена. Ми-8 упал в ущелье в 290 км от города Усть-Кут. Спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком. Поиски пропавшего вертолёта велись более суток. По данным авиакомпании «Ангара», которой принадлежало транспортное средство, вертолёт был полностью исправен и недавно проходил техосмотр. По факту крушения возбуждено дело.

На месте крушения частного вертолета Ми-8 на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области были обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

«Спасатели МЧС России, пешком добравшись до места крушения вертолёта, сообщили о трех погибших. В настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии», — говорится в сообщении.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ангара» с экипажем из трех человек в воскресенье не вышел на связь в воскресенье, 2 сентября. Он свершал полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области.

По данным авиакомпании, Ми-8 вылетел из аэропорта Усть-Кута в поселок Кунерма в 6:00 мск, он должен был вернуться в 10:00 мск. Однако в назначенное время экипаж не вышел на связь.

«Это были рейс по перевозке пассажиров. Вертолет вылетел за геологами, которые ждали его в определенной точке в «Ангаре».

Первоначально к поискам вертолета привлекался борт Росавиации. Однако в связи со сложными метеоусловиями и наступлением темного времени суток поисковую операцию приостанавливали до утра следующего дня.

В понедельник к поисковым работам присоединились региональные подразделения МЧС. «На борту вертолёта были спасатели с необходимым снаряжением, чтобы в случае необходимости можно было осуществить десантирование специалистов в сложных условиях гористой местности», — сообщал начальник отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России полковник Сергей Зубов, чьи словам приводит пресс-служба регионального подразделения МЧС РФ.

Спасатели МЧС России добрались до места крушения Ми-8 в Иркутской области https://t.co/fjFYZJxVtvpic.twitter.com/q3Ay4QRei1 — СРЦ МЧС РФ (@Siberian_MHCS) 3 сентября 2018 г.

Разрушенный вертолет спасателям удалось обнаружить в 290 километрах к юго-востоку от города Усть-Кута. Упавшее судно нашли в труднодоступном ущелье. Поисковики смогли приземлиться на расстоянии 1,2 км от места падения вертолета. От места посадки к месту крушения поисковики добирались пешком.

«Сбоев в работе не было»

По данным авиакомпании «Ангара», разбившийся вертолёт на момент вылета был исправен и прошёл все необходимые проверки.

«Плановое периодическое техническое обслуживание вертолет проходил 23​​​июля 2018 года. Перед вылетом воздушное судно прошло обязательный технический осмотр. Сбоев в работе не было обнаружено», — отметили в компании.

По данным СМИ, разбившийся Ми-8 был выпущен в 1991 году, его сертификат летной годности истекал в июне 2019 года.

На борту вертолёта находились три члена экипажа: командир Антон Марков (общий налет — 4262 часа), второй пилот — Евгений Катышев (3840 часов) и бортмеханик Алексей Усольцев (4860 часов). Все члены экипажа имели действующие свидетельства пилотов.

По сообщению местного издания «УК24», ссылающегося на работников аэропорта, откуда вылетал Ми-8, пилот вертолета был одним из самых опытных в авиакомпании.

В «Ангаре» уточнили, что экипаж вертолета был застрахован, семьям погибших будет оказана материальная помощь.

По факту крушения следственный комитет возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Для расследования причин крушения создана комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «Ангара» и аэропорте Усть-Кута Иркутской области.

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«Байкало-Ангарской и Осетровской транспортными прокуратурами в авиакомпании «Ангара» и по месту вылета вертолета (аэропорт Усть-Кута) начаты проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщили в прокуратуре.

Ространснадзор также проверит авиакомпанию в связи с крушением вертолёта.

Авиакомпания «Ангара» является одним из основных авиаперевозчиков Иркутской области. Доля регионального рынка ее авиаперевозок составляет порядка 70 процентов. Вертолётный парк компании состоит из 16 вертолётов Ми-8 (Ми-8Т-транспортный, Ми-8П-пассажирский и Ми-8 МТВ).

Ми-8 — советско-российский многоцелевой вертолёт, который был разработан ОКБ имени М.Л.Миля в начале 1960-х годов. На сегодняшний день он является наиболее массовым двухдвигательным вертолётом во всем мире, а также входит в число самых массовых вертолётов в истории авиации (на сегодня уже выпущено около 12 тысяч машин). Для выполнения различных гражданских и военных задач Ми-8 используется в более чем в 80 странах мира.