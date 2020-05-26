«Место присяжного в суде любой страны мира почётно»: подведены итоги голосования по второму эпизоду «Последнего слова»

Стали известны результаты голосования по второй серии проекта RT «Последнее слово», который посвящён несправедливым судебным решениям. В каждом выпуске рассказываются три истории, одна из которых произошла на самом деле. Зрителям предстоит решить, кто из «подсудимых» заслуживает оправдания. Кого признали невиновным в этот раз и сумели ли «присяжные» вычислить реальную историю — в материале RT.

26 мая опубликованы итоги голосования по второму выпуску проекта «Последнее слово», посвящённому неоднозначным уголовным делам и спорно вынесенным приговорам. В каждом эпизоде три истории: две из них придуманы сценаристами, а одна произошла в реальности и была описана в рубрике RT «Не один на один». Какая именно — не знают ни ведущий, ни актёры, играющие роли осуждённых.

В течение трёх дней после выхода серии зрителям предлагается решить, кто из персонажей вызвал у них больше сочувствия, и проголосовать. Актёр, которого выберут «присяжные», получит чек на 100 тыс. рублей. Эти деньги будут отправлены семье человека, чья история попала в один из выпусков «Последнего слова». И вне зависимости от того, набрала реальная история больше голосов или нет, мы расскажем подробности настоящего уголовного дела.

Проект «Последнее слово» привлекателен своей злободневностью, говорит ведущий, заслуженный артист РФ Владимир Ерёмин: «Он побуждает зрителя к гражданской активности, к умению разобраться в действиях противозаконного характера, определить своё отношение к ним и вынести им свою оценку. То есть зритель фактически становится одним из присяжных по рассматриваемому делу, а место присяжного в суде любой страны мира почётно». В этом изюминка проекта, в этом залог его успешного будущего, считает он.

«Одна из целей проекта — чтобы зритель учился, логически или интуитивно, отличать правду от лжи, учился сочувствию, чтобы это умение от передачи к передаче росло, а происходящее на экране внушало ему чувство неприятия зла и, наоборот, сопереживание к тем, кто в этом нуждается — к невиновным», — продолжает ведущий.

«Так или иначе, одна из моих ипостасей — зрительская, и я буду учиться этому вместе со всеми», — говорит Ерёмин.

«Держит в напряжении»

Во втором выпуске зрителям предстояло выбрать, кто из фигурантов трёх уголовных дел заслуживает вердикта «невиновен»: мужчина, которому инкриминируют убийство на почве ревности, тренер по мини-футболу, обвиняемый в побоях несовершеннолетних, или девушка, которой грозило 11 лет тюрьмы за хранение и распространение наркотиков.

За актёра, сыгравшего героя первой истории, проголосовали 7% виртуальных присяжных. Чуть больше сочувствия вызвала студентка, обвиняемая по «наркотической» статье. Но подавляющее большинство (70%) зрителей решили, что невиновен детский тренер. «История, полная драмы, и сильный образ актёра», — объясняет выбор присяжных ведущий проекта.

Актёр Сергей Белоголовцев, сыгравший тренера, говорит, что сценарий второго выпуска «Последнего слова» был написал «жёстко и резко», а персонаж получился «настоящим и честным».

«Персонажа писали со знанием дела, люди явно были в теме детского мини-футбола, поэтому в проекте сразу захотелось участвовать, — рассказал он. — Ещё очень приятно, что руководители проекта разрешили мне немного изменить текст. Мне кажется, персонаж получился выпуклый, живой».

В проекте Сергею Белоголовцеву понравился интересный формат съёмки: «Прекрасный инфернальный голос демиурга, который идёт сверху, добавляет таинственности и веса. Проект необычный, я думаю, он будет иметь успех и прикуёт к себе внимание, что очень ценно в нынешнем насыщенном информационном пространстве».

Голос ведущего в проекте играет особую многозначную роль, пояснил Владимир Ерёмин. «Мы не знаем, чей это голос — то ли это голос совести подсудимого, то ли что-то другое — это, видимо, не столь важно. Важно то, что он склоняет подсудимого, как полагается в суде, говорить правду и ничего, кроме правды. Он звучит то строго, то сочувственно, когда возникает необходимость поддержать раскаявшихся в своей вине. Он вносит в экранное действие элемент интриги, может быть, даже мистики, что добавляет зрительского интереса, — отмечает он. — Моя задача — быть адекватным происходящему в кадре, сохранять живость диалога, вносить в своё закадровое существование то надмирность, то простую человечность».

При этом Сергей Белоголовцев, как и его коллеги, до конца съёмок не догадывался, чья же история основана на реальных событиях.

«Всё зависит от того, насколько у тебя острый ум и насколько развито воображение. Я не могу сказать, что у меня этого нет, но я очень редко угадываю финалы детективных книг и фильмов. Иногда мне не хватает полёта мысли, иногда авторы меня обманывают, как ребёнка», — говорит актёр.

Кроме своей истории, Сергей на съёмках прослушал ещё две: «Определить, какая из них реальная, а какая нет, я так и не смог. И это здорово, это держит в напряжении и заставляет мысль работать».

11 лет за квест

Настоящей оказалась история студентки, осуждённой за наркотики. Сценаристы пересказали дело Алёны Полуяхтовой, которая находится в исправительной колонии в Нижнем Тагиле. Весной 2017-го 18-летнюю студентку признали виновной в распространении наркотиков через интернет и с помощью закладок по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ и приговорили к 11 годам лишения свободы.

Жительница города Каменск-Уральский признавалась, что с детства хотела стать изобретателем в области молекулярной физики. После школы она поступила на факультет инноватики Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В свободное время работала тренером по фитнесу и педагогом по танцам. Со старшекурсниками общалась только по вопросам общественной работы в вузе.

18 мая 2016 года подруга Алёны предложила встретиться с парнями из студсовета — Евгением Юнусовым и Робертом Ахметсафиным, якобы чтобы обсудить организацию квеста для студентов.

Евгений спросил, есть ли у кого тетрадка и ручка, чтобы записать идеи для квеста. Письменные принадлежности оказались только у Полуяхтовой, которая в тот день была на лекции.

«Женя стал время от времени отходить от нас, пропадая из поля зрения, а когда возвращался, диктовал описание местности: такое-то дерево, такой-то куст... Ничего странного или подозрительного в этом я не увидела, — рассказывала Полуяхтова RT. — Неожиданно к нам подошли полицейские, начали обыскивать нас и машину Роберта, на которой мы приехали. Нашли наркотики в бардачке и в кошельке Роберта. Меня попросили показать тетрадь. В тех местах, о которых я сделала записи, потом нашли закладки».

Полуяхтову и её подругу полицейские отпустили. Юнусов и Ахметсафин вскоре после задержания написали явку с повинной, признавшись, что они вдвоём распространяли наркотики. Однако спустя полгода парни заключили досудебное соглашение. Один из них заявил, что Алёна вместе с ним употребляла и продавала наркотики через тайники. Девушке вменили покушение на распространение 16,7 г мефедрона. Сама она говорит, что до тех пор даже не слышала о том, что такое бесконтактный способ распространения наркотиков.

«Алёна была бы оправдана»

По сути, единственными доказательствами вины Полуяхтовой стали показания старшекурсников и тетрадь с описанием местности. При этом ни поставщиков запрещённых веществ, ни банковских счетов, через которые студентка якобы получала деньги, следствие не нашло.

«Следствие просто не собирало доказательства: не провело обыски и выемки дома у Полуяхтовой, не исследовало с привлечением экспертов изъятые ноутбуки и смартфоны Юнусова и Ахметсафина, не взяло отпечатки пальцев с изъятых в автомобиле полимерных пакетов, пустых и со следами наркотического средства. Показания Полуяхтовой, отрицающей причастность к этим пакетам, не проверены», — говорила адвокат Алёны Екатерина Нечаева.

Примечательно, что «подельники» Алёны получили вдвое меньшие сроки: Ахметсафина приговорили к четырём годам и десяти месяцам тюрьмы, а Юнусова — к шести годам заключения.

«В объективном суде Алёна была бы однозначно оправдана, а в гуманном ей бы вменили пособничество и дали года два условно», — добавляет адвокат Полуяхтовой.

В свою очередь, адвокат Юнусова Алексей Гольцев утверждает, что версия Алёны про квесты звучит «малоубедительно»: «Ей вменили только один эпизод — по тем наркотикам, которые закладывались в день задержания, однако в её тетради были и другие записи». Но в протоколе осмотра говорится, что, помимо записей о закладках, сделанных в день задержания студентов, в тетради Полуяхтовой были обнаружены только конспекты лекций.

В ГУ МВД России по Свердловской области RT заявили, что во время следствия по делу Полуяхтовой никаких нарушений закона допущено не было, вина девушки была полностью доказана и суд согласился с объективностью собранных доказательств.

В августе 2019 года Генпрокуратура поручила провести проверку материалов уголовного дела Алёны Полуяхтовой. В частности, прокуратура изучала законность заключения досудебного соглашения с «подельниками» Полуяхтовой, показания которых стали основным доказательством её вины. Осуждённая и её защита намеревались добиться пересмотра дела в новом кассационном суде.