«Не время расслабляться и выходить на улицу»: за сутки в России выявили свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 7099 заболевших коронавирусной инфекцией. Это наиболее высокий суточный показатель новых случаев COVID-19 с момента начала эпидемии. Днём ранее в РФ обнаружили 5,8 тыс. новых заболевших. За сутки скончался 101 человек, свыше 1,3 тыс. человек выздоровели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс выхода россиян из самоизоляции должен начаться 12 мая, однако одномоментным не будет.

За прошедшие 24 часа в России обнаружено 7099 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это наиболее высокий суточный показатель с начала эпидемии. Клинические проявления болезни нашли у 39,9% новых инфицированных.

Днём ранее в РФ выявили 5,8 тыс. новых заболевших, за сутки до этого — 6,4 тыс.

Согласно последним данным, в России общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 106 498.

С начала эпидемии в России 1073 человека скончались от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Из них 101 — за последние сутки.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

Вместе с тем с начала эпидемии COVID-19 в России уже выздоровели и были выписаны 11 619 пациентов. За сутки этот показатель вырос за счёт 1333 человек.

Лидером по числу подтверждённых случаев инфицирования остаётся Москва — 53 739. За последние 24 часа в столице диагноз «коронавирус» подтвердился у ещё 3093 человек. Днём ранее вирус в столице нашли у 2,2 тыс. людей, за сутки до этого — у 3 тыс. человек.

По информации Роспотребнадзора, к настоящему времени в России провели более 3,4 млн тестов на коронавирус, 194 тыс. из них — за последние сутки.

Решения о выходе из самоизоляции

Отметим, что в России до 11 мая действует режим нерабочих дней. При этом президент Владимир Путин поручил правительству к 5 мая подготовить новый пакет мер поддержки экономики и граждан, а также «масштабный, общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выход из режима самоизоляции должен произойти 12 мая, однако переход не будет одномоментным.

«Путин уже озвучил своё отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но, с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы всё-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе», — сказал Песков.

Вместе с тем он указал на текущую динамику заболеваемости и призвал россиян не расслабляться.

«Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока ещё далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицу», — подытожил Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь главы государства указал на разницу ситуации с коронавирусом в России и Европе, отметив таким образом предпринятые в РФ меры предосторожности.

«Ситуация в России действительно лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел, несколько недель, для того чтобы в экстренном режиме расширить возможности системы здравоохранения», — сказал он.

«Этот вирус коварен»

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что в стране примерно равное число мужчин и женщин, заражённых коронавирусом. Она также указала, что только 15% от всех заболевших старше 65 лет.

«5% из заболевших — это дети. И 80% — это люди трудоспособного возраста», — пояснила Попова.

Кроме того, по её словам, в России в тяжёлом состоянии находятся только 5% от общего числа заболевших.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о «коварности» течения заболевания коронавирусом.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», — заметил он.

Перспективы улучшения ситуации

Как следует из прогноза специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России на 100% может прекратиться 4 августа, а отметки в 97%, предположительно, удастся достичь уже к концу мая. При этом вычисления сделаны исходя из данных на 24 апреля.

Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться раньше заявленных сроков в 12—18 месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Работа продолжается, мы наблюдаем изумительную скорость. Но важно помнить о безопасности и том, что мы работаем для всех. Никто не знает, когда будет вакцина. Обычно это занимает от года до 18 месяцев. Мы надеемся, что благодаря беспрецедентной координации это произойдёт быстрее, может быть, быстрее, чем через год, но кто знает», — сказал Клюге.

По его словам, он слышал «очень много интересного о всевозможных датах», но пока очень безответственно высказывать какие-либо предположения на этот счёт. Он указал, что на данный момент есть около 100 потенциальных прототипов.

«Ведётся шесть клинических испытаний, это историческая скорость», — добавил представитель ВОЗ.