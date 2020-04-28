«Кто-то на верёвке поднимает продукты»: в Омске на карантин посадили целый подъезд

Власти Омской области из-за опасности распространения коронавируса с середины апреля изолировали целый подъезд девятиэтажного дома. У одного из жильцов подтвердился COVID-19. По словам жительницы подъезда, с которой поговорил RT, перед входом поначалу дежурили до десяти полицейских, сейчас остались двое. Людям разрешено покидать квартиры только для короткой прогулки с собакой или для того, чтобы забрать продукты, которые приносят родственники или знакомые. Между тем число заражённых в подъезде, как утверждает собеседница RT, уже выросло до шести человек.

«Я была дома, когда в дверь позвонили. На лестничной площадке стоял полицейский в медицинской маске. Он сказал, что из-за угрозы распространения коронавируса весь подъезд переводится на карантин. До 2 мая нам запрещено выходить на улицу», — рассказывает RT по телефону жительница «заражённого» подъезда Виктория (имя изменено по просьбе героини).

Теперь около входной двери в подъезд круглосуточно дежурят двое полицейских. В первый день за изоляцией людей следили больше десяти правоохранителей, утверждает Виктория. Она считает, что власти поначалу боялись массового побега жителей, но все они отнеслись к строгим мерам с пониманием.

По словам омички, сначала коронавирус выявили у одного человека в подъезде, теперь же вирусом больны шестеро.

«Мы все сдали анализы на COVID-19. Для каждого человека будет делаться три теста. Мой первый результат отрицательный, ещё два не готовы. Всем работающим людям оформили больничные. Я в этом году заканчиваю магистратуру, сессии у меня не будет, но защита диплома впереди», — говорит Виктория.

Уже после введения карантина среди жителей подъезда прошёл слух, что кто-то из больных собирался сбежать. Из-за этого якобы и ввели изоляцию. Слух только укрепил уверенность в необходимости строгих мер.

«Все контакты исключены. Еду жильцам подъезда приносят родственники, пакеты оставляют у двери дома, чтобы потом их можно было забрать. Кто-то по верёвке поднимает продукты, но так поступают на нижних этажах. До моего девятого никакой верёвки не хватит», — говорит Виктория.

Единственное исключение из жёстких правил сделано для владельцев собак. Хозяева с питомцами могут выйти на ближайший газон. Прогулка длится недолго, во время неё собаководам ни с кем нельзя общаться.

Жильцы карантинного подъезда рассказали о своём положении в соцсетях. Сначала пользователи интернета им не поверили, просили подтверждающие фото, детали, документы. Потом, когда стало понятно, что всё по-настоящему, запертых людей начали массово поддерживать.

«Думаю, в мае-июне многие через это пройдут», — заметил в комментариях житель Омска Николай. Пользователи с ним в основном согласны: по их мнению, строгая изоляция будет применяться всё чаще.

Чей приказ

Интересно, что представители руководства области не захотели брать на себя ответственность за изоляцию подъезда. В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской области RT заявили, что решение ввести в подъезде карантин принимал не губернатор или правительство, а областной Роспотребнадзор. По словам представителей министерства, главный санитарный врач региона отвечает за всю карантинную политику.

В региональном отделении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на письменный запрос RT ответили следующее: «Управление Роспотребнадзора по Омской области ежедневно передаёт в региональное УМВД базу данных граждан, получивших постановление главного государственного санитарного врача Омской области об обязательной 14-дневной изоляции на дому. Полномочия контроля за соблюдением режима их самоизоляции в соответствии с решением регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе переданы УМВД по Омской области».

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В УМВД по Омской области RT заявили, что все ключевые решения принимаются на уровне регионального штаба по борьбе с вирусом, который возглавляет губернатор. Поэтому ответ надо искать у руководства региона. Круг замкнулся.

При этом все согласны, что изоляция подъезда — мера вынужденная и, безусловно, нужная.

«После завершения эпидемии коронавируса я бы наградил человека, который принял решение изолировать подъезд. Не побоялся взять на себя ответственность», — заявил RT по телефону глава департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и госслужбы Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Ярослав Лесовский.

Между тем случай в Омске — не единственный пример, когда власти приняли решение полностью изолировать очаг заболевания или потенциальных носителей инфекции.

Так, в Ленинградской области в хостеле изолировали 500 трудовых мигрантов. Местная полиция выставила оцепление, чтобы никто из потенциально больных людей не смог уйти.

В Екатеринбурге 62 российских туриста, вернувшихся с Гоа, отвезли на карантин в дом отдыха. По периметру выставлена охрана. Люди пробудут в номерах две недели.