Коронавирусный хостел: треть заболевших COVID-19 в Ленинградской области заразились в одном общежитии

Деревня Новосергиевка, расположенная в полутора километрах от Санкт-Петербурга, оказалась самым крупным в Ленинградской области очагом заражения коронавирусом. У 123 мигрантов, живущих в одном четырёхэтажном хостеле на территории деревни, подтверждён COVID-19. Всего в регионе выявлено 330 заражённых. Есть опасения, что число заболевших в Новосергиевке увеличится — сейчас на территории хостела на карантине находятся около 500 человек.

Первых заболевших обнаружили 10 апреля во время рейда Роспотребнадзора. Никого госпитализировать не стали, но, как сообщает областная прокуратура, «ряду лиц было выдано предписание о необходимости соблюдения карантинных мероприятий в виде самоизоляции».

Увы, власти не стали тут же проверять, как выполняется распоряжение. В результате мигранты продолжили ходить на работу и жить по 8-10 человек в комнате.

«После проведения в указанном доме (хостеле. — RT) повторных исследований были выявлены дополнительные случаи заражения коронавирусной инфекцией жильцов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Теперь областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Из-за пренебрежения мерами безопасности заразилось множество людей. Обвинение официально никому пока не предъявлено, но правоохранители полагают, что следить за изоляцией больных трудовых мигрантов должны были «сотрудники юридического лица», которые наняли их на работу и поселили в хостеле. Виновным грозит лишение свободы до двух лет.

Кто ещё может быть заражён

Гостиница, в которой живут гастарбайтеры, обнесена кирпичным забором. Региональные власти решили не переселять мигрантов, а оставить их на прежнем месте. Во дворе хостела местное МЧС поставило большие палатки, чтобы разгрузить переполненные комнаты.

«Сейчас наша задача: локализовать вирус, — поэтому все остаются на одном месте. Госпитализирован с осложнениями один человек. С изолированными мигрантами постоянно находится фельдшер. При необходимости хостел посещают врачи из ближайшей Всеволжской больницы. Большинство заражённых переносят коронавирус легко», — сообщила в разговоре с корреспондентом RT представитель пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Ирина Сафонкина.

Теперь периметр хостела постоянно патрулирует полиция. Власти не хотят, чтобы кто-нибудь из заражённых мигрантов сбежал. Областная администрация поручила кормить изолированных гастарбайтеров их же нанимателю.

«Пациентов (все 485 человек. — RT) разделили на три группы. В первой группе те, у кого коронавирус подтвержден. Во второй — люди, чьих результатов анализов на COVID-19 ещё нет, но симптомы ОРВИ уже есть. В третьей группе люди, которые не болеют, но контактировали с заражёнными и могут быть инфицированы. Каждую из трёх групп наблюдают свои врачи, и они друг с другом не контактируют», — рассказала заместитель главврача Всеволожской больницы Анна Школяренко.

В администрации Всеволожского района RT сообщили, что «коронавирусный хостел» арендует международная строительная фирма. Нанятые мигранты до последнего времени работали в крупном торговом центре Петербурга, в 2,5 км от Новосергиевки. Гастарбайтеры убирали помещения. В ТЦ до сих пор открыты аптеки, продуктовые магазины и пункты выдачи заказов магазинов бытовой техники. Теперь власти проверяют, нет ли больных коронавирусом среди сотрудников торгового центра.

Как изолируют целые населённые пункты

Администрация Ленинградской области не стала изолировать всю Новосергиевку, несмотря на почти 500 потенциальных носителей коронавируса. Но многие регионы поступают иначе. В Приморье власти закрыли на карантин весь посёлок Подъяпольское лишь из-за двух заболевших.

Женщина и её взрослый сын вернулись на Дальний Восток из Подмосковья, где они навещали родственников. Оба провели на карантине семь дней — по приезду дальневосточница почувствовала себя плохо, у женщины были признаки ОРВИ. Когда же состояние улучшилось, семья вернулась на работу в собственный продуктовый магазин. Теперь мать и сын лежат в инфекционном отделении, а у более 50 жителей Подъяпольского взяли анализы на коронавирус.

В Якутии, в городе Алдан, ввели жёсткий карантин из-за одного человека, прилетевшего с коронавирусом из Москвы. Больной мужчина пошёл на работу, несмотря на температуру, после чего COVID-19 был обнаружен у ещё нескольких людей, контактировавших с ним.