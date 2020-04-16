Власти Приморья сообщили о трёх очагах коронавируса в регионе

В Приморском крае наблюдаются три очага коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Ситуация с эпидемией только набирает обороты, растёт выявление новых случаев заболевания, увеличивается количество очагов заражений... Действуют три очага заражения — это Михайловский район, село Подъяпольское, внутрибольничные случаи», — приводит его слова пресс-служба правительства края.

Кожемяка отметил, что на самоизоляции в регионе находятся около 6 тыс. человек.

Ранее в Приморье отменили первомайскую демонстрацию на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.