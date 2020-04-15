В Приморье отменили первомайскую демонстрацию

Первомайскую демонстрацию отменили в Приморском крае на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает правительство региона.

«Традиционное многотысячное шествие по историческому центру Владивостока, концерты на Спортивной набережной и других локальных площадках города не будут проводить в этом году в Международный день солидарности трудящихся», — заявили местные власти.

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за непростой эпидемиологической обстановки.

Ранее портал Vostokmedia.com со ссылкой на администрацию Приморья сообщал, что в регионе потратили более 6 млн рублей на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом.