В Приморье отменили первомайскую демонстрацию

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Первомайскую демонстрацию отменили в Приморском крае на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает правительство региона.

«Традиционное многотысячное шествие по историческому центру Владивостока, концерты на Спортивной набережной и других локальных площадках города не будут проводить в этом году в Международный день солидарности трудящихся», — заявили местные власти. 

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за непростой эпидемиологической обстановки.

Ранее портал Vostokmedia.com со ссылкой на администрацию Приморья сообщал, что в регионе потратили более 6 млн рублей на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом.

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