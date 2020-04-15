«Аврала нет, но помощь нужна»: после введения режима самоизоляции в центрах переливания крови уменьшился поток доноров

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Дарья Малютина
После введения режима всеобщей самоизоляции для противодействия распространению COVID-19 в ряде регионов России уменьшилось число доноров. Об этом RT рассказали в Московской областной станции переливания крови. Чтобы смягчить ситуацию, власти внесли посещение донорских центров в перечень уважительных причин для выхода из дома. Как сейчас пополняют запасы донорской крови, — в материале RT.
«Аврала нет, но помощь нужна»: после введения режима самоизоляции в центрах переливания крови уменьшился поток доноров
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  • © Максим Богодвид / РИА Новости

В центрах переливания крови в Москве и Московской области снизилось количество доноров после введённого режима всеобщей самоизоляции для противодействия распространению COVID-19.

Горожанам разрешено покидать свои дома только для посещения работы, ближайшего магазина или аптеки, получения неотложной помощи, выгула собаки в радиусе 100 метров от дома и для выноса мусора. Из-за боязни заражения многие люди перестали приезжать в центры переливания крови.

Послабления для доноров

4 апреля правительство Московской области даже выпустило Постановление №174-ПГ, которое вносит изменения в ранее принятый документ о введении режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, там прописано, что людям разрешается покинуть место проживания для «посещения ближайшей станции переливания крови».

Заведующая организационно-методического отдела Московской областной станции переливания крови Татьяна Булулукова рассказала RT, что кровь им требуется в тех же объёмах, что и раньше, однако приглашать доноров стало тяжелее.

«В настоящее время есть снижение числа доноров, но мы постоянно работаем над этим вопросом. Мы рассылаем донорам смс-приглашения, обзваниваем их по телефону. В соответствии с тем, что губернатор издал постановление, что выход из дома для донации является уважительной причиной, у нас в принципе доноры есть. Также мы предпринимаем все предписанные меры для противодействия коронавирусной инфекции: на входе донорам измеряют температуру, выдают маски и салфетки, чтобы протереть руки. В самом помещении каждый час проводятся дезинфекционные мероприятия», — сообщила Булулукова.

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По её словам, несмотря на то, что многие предприятия ушли в режим самоизоляции, им всё равно удаётся проводить акции для сбора крови. Раньше такие акции проводились в домах культуры, а теперь на определённое место выезжает специализированный мобильный комплекс.

«Многие доноры соглашаются сдавать кровь на нейтральной территории. Каждый приходит к определённому времени, чтобы не было столпотворения», — рассказала специалист.

Поток сократился в два раза

Однако некоторые центры переливания крови всё же испытывают нехватку крови. Координатор донорского движения ОПК ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» Любовь Десницкая рассказала RT, что сейчас из-за режима самоизоляции количество доноров снизилось на 50%.

«Мы справляемся, как можем. У нас есть кадровые доноры, которые нас не бросают. Кровь сдавать мужчинам можно пять раз в год, а женщинам четыре. Кроме того, надо строго соблюдать интервалы между донациями. Поэтому те, кто сейчас сдают, могут прийти к нам только через два месяца. Донорский поток резко упал. И хотя, пока аврала нет, но помощь нужна», — рассказывает Десницкая.

Координатор отмечает, каждый год в апреле проходил донорский марафон, и ежедневно определённые организации приезжали сдавать кровь. Сейчас из-за режима самоизоляции все выездные акции запрещены.

«Мы остались без наших помощников-организаций. Теперь рассчитываем только на частных людей. Раньше к нам в обычный день могли приехать около ста человек. Сейчас 20—30. Но сдают кровь не все, некоторым из них выдают отвод. Количество отводов зависит от сезонных заболеваний. Не только из-за коронавируса. На это влияет и ОРВИ», — говорит Десницкая.

Как пояснила координатор донорского движения, ситуация по количеству той или иной группы меняется каждый день. К примеру, по состоянию на восьмое апреля, четвёртой группы в центре переливания было достаточно. По словам Десницкой, они часто «устраивают клич» в соцсетях, если остро нуждаются в определённой группе или резус-факторе.

Также ориентироваться желающим сдать кровь помогает донорский «светофор», размещённый на сайте учреждения. «Красный» — это когда очень нужна определённая группа, «жёлтый» — можете приходить, но в принципе она есть, «зелёный» — говорит о том, что конкретная группа и резус-фактор сейчас не нужны.

Меры предосторожности

Десницкая отметила, что доноры могут не бояться приходить сдавать кровь, так как в центре соблюдаются все меры противодействия коронавирусу.

«Пациентам выдают маски, бахилы и перчатки. Также все сотрудники ходят в масках и перчатках. На каждом углу висят санитайзеры для рук. В определённое время проводится уборка помещения, а на ночь включаются лампы», —рассказала она.

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Пациентам, по её словам, также нечего бояться. Все доноры проходят медицинский осмотр, кроме того перед переливанием у них берут развёрнутый анализ крови из пальца. Даже, если донор хорошо себя чувствует, анализ может показать, к примеру, повышенные лейкоциты. На этой стадии часть доноров отсеивается. Кроме того, после того, как человек уже сдал кровь, она не сразу отправляется на переливание.

«Её обрабатывают и в ней убивают всю гадость, которая есть. На 99,9% никакой вирус не пройдёт»,— уверяет Десницкая.

В свою очередь донор 52-й больницы Юлия Серегова рассказала RT, что даже во время самоизоляции решила пойти сдать кровь.

«Я являюсь донором уже несколько лет. Это тоже всё произошло внезапно. Я хожу в бассейн, и у нас образовалась компания: люди разных возрастов и профессий. И один из нас — почётный донор. Меня всегда это интересовало и я напросилась с ним. Так и началось. Теперь сдаю кровь каждые 2—2,5 месяца», — рассказывает донор.

По словам Юлии, сомнений в том, что ей можно выйти из дома не было: она получила специальное смс-приглашение, которое могла показать сотрудникам правоохранительных органов, если бы у них возникли вопросы. Изменений в плане работы персонала она не заметила: повышенные стандарты дезинфекции в больнице были всегда — и маски, и антисептики. В этот раз только чувствовалось напряжение от сложившейся ситуации.

«Я считаю, что нечего бояться. И надо помогать другим больным. Не только тем, кто болеет коронавирусом», — считает Серегова.

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