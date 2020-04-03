«Займитесь тем, что давно откладывали»: космонавты рассказали о самоизоляции и сравнили её с пребыванием на МКС

Космонавты Андрей Борисенко и Олег Котов рассказали RT, как они проводили свободное время на МКС, и сравнили своё пребывание на орбите с режимом самоизоляции, которую сейчас необходимо соблюдать жителям ряда регионов России, в том числе Москвы. Лётчики, которые на двоих провели на космической станции более 860 суток, также поделились советами, чем занять себя в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса.

55-летний космонавт Андрей Борисенко совершил два полёта на орбиту и провёл там в общей сложности более 337 суток. Он рассказал RT, что проживание на Международной космической станции чем-то похоже на самоизоляцию, в которой вынуждены находиться россияне в связи с распространением коронавируса. В беседе с RT он рассказал, как проводил свободное время вдали от семьи и друзей.

«Как на курорте»

— Андрей Иванович, можно ли на МКС найти уголок, чтобы провести время с самим собой?

— Международная космическая станция — это очень большая орбитальная станция. Гораздо больше, чем может подумать человек, который с этим не связан. Если опустить МКС на Землю, то она займёт всю Красную площадь. Конечно, это общие габариты, а не тот объём внутри, которым мы располагаем. В случае необходимости и острого желания, есть возможность уединиться в каком-нибудь модуле и побыть там одному, естественно, выполнив запланированную работу. У меня такого желания не возникало.

— Вы когда-нибудь чувствовали себя некомфортно из-за того, что заперты в ограниченном пространстве?

Также по теме «Люди пытаются понять, что с ними происходит»: психолог рассказал о жалобах россиян на фоне коронавируса Коронавирус вынуждает многих людей обращаться за помощью к психологам. Одни не могут справиться с нахлынувшими страхами и чувством...

— Наша жизнь в космосе построена таким образом, что космонавт занят практически всё время. Даже те номинальные выходные дни и свободное время посвящено либо доделыванию каких-нибудь дел, либо подготовке к новым экспериментам и заданиям, которые нам надо выполнить на следующий день, на следующей неделе или просто в ближайшие часы. Когда человек всё время занят делом, у него не возникает каких-то дополнительных раздражителей, которые могут вывести его из состояния равновесия. Может, ещё потому что коэффициент эмоциональной устойчивости у космонавтов очень высокий. Люди с низкой эмоциональной устойчивостью, которые не умеют строить отношения в коллективе и обладают повышенной раздражимостью, просто не попадают в космонавты и астронавты.

— Чем вы занимаетесь сейчас, пока находитесь в самоизоляции?

— Я хочу отметить, что если человек даже в таких экстремальных условиях находит для себя домашнее дело, которое надо обязательно делать, но раньше до него не доходили руки, то всё это время изоляции проходит незаметно и не является чем-то тяжёлым. На мой взгляд, по крайней мере.

— Как не впасть в уныние, когда ты круглые сутки находишься в четырёх стенах?

— На мой взгляд, самое главное лекарство от депрессии и от уныния — это чем-то себя занять. Занять себя можно ведь не только домашней работой и уборкой, приведением в порядок своего компьютера, разбором бумаг, которые накопились. Можно предаться более приятному времяпрепровождению. Перечитать любимые книги и прочитать что-то новое, до чего опять же не доходили руки. Конечно, пообщаться с родными, с близкими. Мои родители живут в Санкт-Петербурге, но это не мешает нам устраивать сеансы видеосвязи, во время которых мы просто общаемся, вместе пьём чай и показываем вид из окна.

— А для вас условия самоизоляции комфортны?

— На Земле условия изоляции — это совершенно комфортное времяпровождение. Я могу сказать, что и в условиях космического полёта, и в условиях подготовки к нему, нас ставят в гораздо более экстремальные условия. К примеру, нам приходится находиться пять дней в специальной камере в полной изоляции. Даже с оперативной группой мы общаемся при помощи условных сигналов. Конечно, то, что мы испытываем здесь и сейчас, можно назвать курортом.

— Но всё же самоизоляция — это ограничение. Неужели у вас нет ничего, в чём вы нуждаетесь?

— Единственная сложность, которая есть – это отсутствие физической нагрузки, которая сопровождает нас в повседневной жизни. Её не хватает. Но опять же, даже в домашних условиях, если есть желание, себя можно нагрузить. Можно поотжиматься от пола, если у кого-то дома есть тренажёры, то вполне можно их использовать. Или хотя бы просто наматывать круги по своей комнате или кухне. Это, конечно, самый экстремальный вариант. Я ещё в советское время сталкивался с такими данными, что женщина, которая проводит весь день дома в двухкомнатной квартире, занимаясь домашними делами, наматывает примерно до 5—7 км, если посчитать все её шаги. Поэтому, даже просто занимаясь своими делами, у наших жён неплохой фитнес.

МКС

© Роскосмос

«Не смотрите постоянно новости»

54-летний космонавт Олег Котов совершил три полёта на МКС, провёл на орбите в общей сложности более 526 суток и неоднократно выходил в открытый космос. Он рассказал RT о жизни в ограниченном пространстве.

— Вы столько времени провели на МКС. Расскажите, пожалуйста, тяжело ли жить в ограниченном пространстве?

— Жить в ограниченном пространстве — это одна из особенностей. Мы всегда живём в ограниченном пространстве, просто его объём отличается. На сегодняшний момент человечество привыкло жить на относительно широком пространстве. Мы перемещаемся с работы домой, из дома на работу, путешествуем. Но, если так посмотреть, мы всё равно живём в неком ограничении. И то, что мы сейчас находимся в более сжатых условиях изоляции, — это всё относительно.

— Как сделать жизнь в условиях ограниченного пространства комфортной?

— Всё зависит от того, как мы организуем жизнь и свои собственные ощущения. Всё зависит от того, как воспринимать это пространство и как себя занимать. Если постоянно думать о том, что тебя ограничивает и чего тебе не хватает, это действительно может напрячь. Поверьте мне, всегда есть, чем себя занять. Просто нужно сконцентрироваться на том, что давно хотели сделать. Тем более мы изолированы дома. Было бы гораздо тяжелее, если бы нас изолировали на рабочем месте. При необходимости у нас есть возможность покинуть изоляцию — выйти в ближайший магазин или аптеку, выгулять домашнее животное. Главное — искать положительные моменты.

— В космосе, получается, вы изолированы на работе.

— У многих ложные представления о жизни и работе космонавтов в космосе. Когда СМИ говорят о космосе, то в основном говорят о работе. Но космонавты не сколько работают на станции, сколько живут там. Работа занимает только часть времени. Но для многих такое открытие, что у нас рабочий день длится всего лишь 6,5 часов. Плюс обязательные 2,5 часа на физические упражнения и спорт, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Остальное время отводится на подготовку к следующему дню, на личный досуг и на жизнь.

— Как можно проводить свой досуг на МКС?

— Каждый проводит свободное время, как может. Я, к примеру, когда нужно было отвлечься, старался навести порядок. Всегда есть такие уголки, у каждого в доме есть, как правило, шкаф, в котором надо обязательно разобраться, но всё потом-потом. Кроме того, на станции есть шикарная медиа-библиотека: большое количество фильмов, электронных книг и записей передач. Чаще всего я в часы досуга занимался фотографированием. Может, для наших сегодняшних условий это не очень применимо, но вот на станции мне всегда было интересно заняться такой фотоохотой. Найти исторические или интересные географические места на поверхности Земли и сделать фотографию. Либо сделать фотовидеоподборку жизни на станции. Чтобы и себе на память оставить, и показать людям.

— Во время изоляции мы проводим много времени с близкими людьми. Вы же на станции долгое время находитесь, по сути, с чужими людьми. Возникают сложности?

— Несмотря на то, что экипаж подбирается совместимый с психологической точки зрения, мы проходим длительную подготовку. Это два — два с половиной года. Всё это время мы работаем и тренируемся вместе. Это помогает притереться друг к другу. Но проблема психологической усталости всегда может возникнуть, и вероятность возникновения каких-то конфликтов тоже повышается. На Земле мы проходим в качестве психологической подготовки в том числе конфликтологию: как распознать конфликт, как не впасть в него. Есть такой метод приватности: заизолироваться ещё больше, чтобы побыть наедине с самим собой. У каждого космонавта и астронавта на борту космической станции есть своя каюта, где есть возможность почитать, побыть в одиночестве, не общаясь друг с другом. Все это знают. Это такое правило. Если человек залетел к себе в каюту, закрыл дверь, никто к нему не ломится с вопросом, будет ли он обедать, или с какими-то техническими вопросами. Человеку нужно побыть одному. Это вполне естественно. Такой метод можно использовать и дома.

— И всё же, насколько отличается изоляция в космосе и дома?

— Громадная разница. Прежде всего, изоляция в космосе — это изоляция на рабочем месте и не в кругу родных и близких. Это изоляция с осознанием достаточно высокого риска при неблагоприятной внешней среде. И сроки изоляции определённо отличаются от того, что мы имеем на Земле. Космос — это более жёсткие и тяжёлые условия, требующие подготовки и коррекции в процессе работы. Что-то общее есть, но я бы сказал, что это отличается.

— Что бы вы посоветовали тем, кому тяжело просто сидеть дома?

— Прежде всего, не паниковать и найти положительное, что можно извлечь из этой изоляции. Люди при хорошей мотивации очень стрессоустойчивы и способны на самоорганизацию. Пообщайтесь с детьми, с внуками, с роднёй. Сделайте те вещи, которые вы давно обещали себе сделать и откладывали. Не замыкайтесь в себе, не смотрите постоянно новости, не ищите там только что-то отрицательное. Всё не так плохо. То, что мы делаем — это правильно. Мы помогаем друг другу. Это совершенно необходимо, чтобы снизить распространение вируса. Мы делаем нужное дело. Постарайтесь получить от этого ещё и удовольствие.