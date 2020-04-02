«Занимаемся генеральной уборкой»: как живёт многодетная семья в условиях самоизоляции

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 существенно изменило уклад жизни многих россиян. И хотя ограничения лишь временные, далеко не все оказались готовы к пребыванию дома сразу всех родных. Ольга Князева, многодетная мама из Нижегородской области, рассказала RT, как налажен быт её семьи, кто в нынешних условиях зарабатывает на жизнь и на сколько им хватает мешка гречки.

Ольга Князева, 38-летняя мама семерых детей, живёт в городе Бор Нижегородской области. Она занимается домом, шьёт на заказ, подрабатывала уборщицей и посудомойкой, но сейчас почти все предприятия закрыты. Ольга рассказала, как изменилась жизнь её семьи после того, как в России стал распространяться коронавирус.

Почти все в сборе

«Я работаю неофициально, поэтому уволена была просто в никуда. Супруг работает на фрезерном станке и сейчас живёт на территории завода в Щербинке. Там строгий режим, не выпускают даже за продуктами, иначе можно потерять место. Муж рассказал, что они доделывают крупный заказ, работы у них осталось на четыре дня. Что дальше — неизвестно, и какую сумму получит за работу — тоже», — говорит Ольга.

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Её старшему сыну Максиму 21 год, он работал в магазине, который сейчас закрыли. Аванс Максиму выплатили только до конца марта. Юрию 18 лет, он учится в речном училище, а в свободное время подрабатывает аниматором, но сейчас все мероприятия отменены. Общежитие, где он жил, закрылось, поэтому сын Ольги приехал домой. 12-летний Савелий серьёзно занимается велоспортом, но сейчас тренировок нет. Самостоятельные занятия также исключены: на велосипеде нельзя отъезжать далеко от дома.

«Три дочери-школьницы — Нинель, Варвара и Мария — 11, 9 и 7 лет соответственно. У младшей дочери, Маши, инвалидность, связанная с тяжёлыми нарушениями речи, вызванными синдромом Маршалла. И самый младший ребёнок — Роман, ему 4 года», — говорит Ольга.

«Чем можно заниматься, когда дома сразу все, тем более весной? Генеральной уборкой! Начинаем с окон, потом достаём весенние вещи, зимние перестирываем, убираем в вакуумные пакеты и относим на хранение в сарай. Лёгкий бардак перемешивается с лёгкой чистотой, но более-менее порядок уже виден», — радуется многодетная мама.

«Психологически находиться продолжительное время всем в одном помещении трудно. Получается, что мотаем друг другу нервы. Стараемся не ругаться. Вроде пока получается. Как бы далеко и надолго они ни уезжали, это всё равно мои дети. А вот если они поругаются между собой — будет сложнее», — считает Ольга.

Доходы и траты

Ольга и её муж снимают четырёхкомнатную квартиру за 16 тыс. рублей, ещё 4 тыс. рублей уходят на коммунальные услуги.

«Девочки живут втроём, мальчики помладше тоже втроём, старший сын спит в зале. Я занимаю отдельную комнату — у меня там мастерская», — поясняет женщина.

Ольга шьёт вещи на заказ. Последний был из Нижнего Новгорода — жилет из мембраны для мальчика. Цена — 1800 рублей. За работу женщина берёт меньше, чем другие, потому что не всегда может точно назвать сроки выполнения.

«Свои модели я выкладываю в соцсетях. Иногда мне присылают фотографии и спрашивают: «А вот это можете сшить?» Тогда я сначала проверяю выкройку на детях, потому что бывают разные казусы. На днях, например, шила комбинезон на пятилетнего мальчика, и нижняя часть вышла несуразной. Стала разбираться, и оказалось что лекала рассчитаны на памперс! Заказчику не подошло, но младший сын сказал: «Классные штаны, давай мне!» Я говорю: «Сын, они некрасивые!» — «Они у тебя самые красивые, мама!» Теперь носит их дома», — рассказывает она.

По словам Ольги, продуктов для большой семьи за один раз она покупает «столько, сколько другие покупают на месяц».

«Рис и гречку стараюсь брать пятикилограммовыми мешками, ведь так дешевле. Недавно в магазине бабушки увидели мои мешки и тоже побежали за такими. Но у меня семеро детей, а не экстренная ситуация!» — смеётся она.

Больших запасов семья не делает: не хватает денег. «Если на мою семью запастись на месяц, то мне нужно около 50 тысяч рублей, да и холодильников таких не придумали, чтобы хранить такие объёмы. На сегодня, если не выходить в магазин, я могу обеспечить детей полноценным питанием на два-три дня», — говорит многодетная мать.

Учёба и прогулки

Полноценное обучение детей в семье пока не налажено.

«Смартфоны у детей самые дешёвые, по 2000 рублей, — хорошего качества работы они не дадут. А ноутбук один на всех. Я на нём работаю и в шаловливые ручки детей не отдам: мне нужно зарабатывать деньги и делать ставку на шитьё», — говорит Ольга.

Сейчас семья наняла студентку, которая будет заниматься с детьми. Репетиторство стоит 500 рублей в час за одного ребёнка, а школьников в семье четверо. «Если даже по часу в день — мне требуется 2000 рублей ежедневно только на один предмет, а нужно минимум три, которые дети не могут освоить самостоятельно: информатика, математика, русский язык. Как это обеспечить — не знаю», — сокрушается женщина.

«Меня волнует, как дети будут аттестованы за этот год, потому что в школе сказали, что поблажек не будет», — говорит Ольга.

Семилетняя Маша слабо слышит и видит, но, по словам мамы, при этом неплохо усваивает программу: «По закону ребёнку-инвалиду должны предоставить компьютер и наладить дистанционное обучение, но пока этого нет. К тому же ей необходимы регулярные занятия с логопедом, но сейчас они отменены».

Как говорит Ольга о своей семье в сложившейся ситуации, «передвигаемся только от магазина к дому».

«Дети выходят на прогулку во двор, потому что удержать их дома невозможно, а квартиру нужно элементарно проветривать. Юрий, как аниматор, занимает их на площадке активными играми примерно полчаса — и домой», — заключает она.