Тесты для бессимптомных: где и как в Москве сдают анализы на коронавирус

C 26 марта в Москве у всех желающих появилась возможность сдать тест на коронавирус в частных лабораториях. Услуга оказалась крайне востребованной, и в первый день работы у пунктов приёма анализов даже возникли очереди. Корреспондент RT посетил отделение одной из таких лабораторий и сдал тест на наличие инфекции.

26 марта тестировать на коронавирус в Москве стали частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс». 30 марта к ним подключилась сеть клиник «Медси», а представители компании «Инвитро» заявили, что планируют запустить такие тесты с апреля. При этом новая услуга оказалась очень востребованной. Только в первый день приёма анализов частников посетили две тысячи человек. Стоимость услуги в разных клиниках колеблется от 900 до 1400 рублей. За три часа до теста нельзя пить, есть, полоскать рот и чистить зубы.

Корреспондент RT решил выяснить, как выглядит приём тестов, и отправился в ближайшую от его дома лабораторию — отделение «Гемотеста» на улице Сергия Радонежского.

Без симптомов

Очередь из желающих сдать анализы на коронавирус у входа в отделение начала собираться за полчаса до открытия. В большинстве своём это были женщины молодого и среднего возраста. Почти у всех на лицах медицинские маски, а некоторые для пущей безопасности натянули до глаз шарфы и подняли воротники.

Стараясь соблюдать установленную московскими властями дистанцию в 1,5—2 метра, люди то и дело с тревогой поглядывали друг на друга, словно пытались на глаз определить, кто из них может быть носителем вируса. Впрочем, с явными симптомами заболевания в очереди не было никого. Таких частники не тестируют.

На сайтах «Гемотеста» и «Хеликса» указано, что тестирование предлагается только тем, «кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик)». Те, кто страдают от температуры, кашля и других признаков коронавируса или ОРЗ, должны обратиться в Роспотребнадзор и вызвать врача на дом.

Причины, по которым люди без явных симптомов решили сдать тесты на коронавирус, были самые разные. Одни, насмотревшись новостей, решили успокоить таким образом себя и близких, другие подозревали, что могли контактировать с заболевшими. Но были и те, кого отправили сдавать анализы коллеги.

АГН «Москва»

Например, одна из женщин рассказала, что работает в частной школе учителем труда. По её словам, заведение продолжает работать, однако весь педагогический состав заставили провериться на коронавирус. Ещё одна женщина пришла сдавать анализы из-за собственной дочери.

«Дочь старшая болела, температура была, затруднённое дыхание. Она дома сидела, потом сходила к врачу, и он ей сказал, что она, скорее всего, коронавирусом переболела». Дочь мне этот разговор по телефону пересказывала, а я при коллегах громко отреагировала: «Как коронавирус у тебя?». Вот коллеги на работе испугались и заставили сюда прийти», — поделилась она с корреспондентом RT своей историей.

Можно заразиться после теста

В 11:00 начинается приём. Медработник в защитном халате, шапочке, маске и очках приглашает посетителей. Внутрь пропускают по три человека. На входе надо надеть одноразовые бахилы и перчатки, на стене висит бачок с санитайзером. Некоторые, стараясь не дотрагиваться до ручек дверей, открывают их локтями. Дальше люди идут в небольшое помещение с коридором и администраторской стойкой, за которой сидят две девушки с повязками на лицах, одетые в защитные костюмы.

АГН «Москва»

На ресепшене нужно заполнить пару анкет, оставить личные данные и адрес электронной почты. Здесь же на стойке лежат брошюры с краткой информацией об инфекции коронавируса и как с ней бороться. После заполнения анкет посетители проходят за ширму для забора мазка. Процедура быстрая и безболезненная, но кому-то может показаться неприятной. С учётом заполнения документов на всю процедуру анализа уходит не больше пяти минут.

Как рассказала RT исполнительный директор лаборатории «Гемотест» Ольга Абрамович, коронавирус относится ко второй группе патогенов.

«К первой группе относятся особо опасные патогены, вроде бактерий — возбудителей чумы, а ко второй относится, например, ВИЧ. Но Роспотребнадзор сделал исключение и разрешил тестирование на коронавирус организации с лицензией на работу с патогенами третьей и четвёртой группы», — поясняет Абрамович.

По её словам, сейчас «Гемотест» бесплатно получает реагенты для тестирования от принадлежащего Роспотребнадзору ГНЦ «Вектор», а все остальные сопутствующие анализу расходники покупаются лабораторией. Как поясняет Абрамович, вскоре на рынке должна появиться автоматизированная система тестирования от компании «Вектор-Бест», которая позволит существенно увеличить скорость проверки анализов.

Сейчас результатов анализа нужно ждать два дня, их присылают на электронную почту. В случае подтверждения наличия инфекции данные о заболевшем, по словам Абрамович, в течение двух часов передаются в Роспотребнадзор. Сколько заболевших выявила их лаборатория, Абрамович говорить отказалась. Также отметила, что тестирование на вирус рекомендуется повторять.

«Человек может заразиться уже после теста, — сказала RT Абрамович. — Также стоить помнить, что точность анализа составляет 99,8%, поэтому существует небольшая вероятность ошибки. Мы рекомендуем повторять тест через десять дней».

Утром в понедельник корреспондент RT получил результаты теста: коронавируса не обнаружено. Стоит ли идти на повторное тестирование, автор ещё не решил.

