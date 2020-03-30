Тесты для бессимптомных: где и как в Москве сдают анализы на коронавирус

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Святослав Петров
C 26 марта в Москве у всех желающих появилась возможность сдать тест на коронавирус в частных лабораториях. Услуга оказалась крайне востребованной, и в первый день работы у пунктов приёма анализов даже возникли очереди. Корреспондент RT посетил отделение одной из таких лабораторий и сдал тест на наличие инфекции.
Тесты для бессимптомных: где и как в Москве сдают анализы на коронавирус
  • АГН «Москва»

26 марта тестировать на коронавирус в Москве стали частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс». 30 марта к ним подключилась сеть клиник «Медси», а представители компании «Инвитро» заявили, что планируют запустить такие тесты с апреля. При этом новая услуга оказалась очень востребованной. Только в первый день приёма анализов частников посетили две тысячи человек. Стоимость услуги в разных клиниках колеблется от 900 до 1400 рублей. За три часа до теста нельзя пить, есть, полоскать рот и чистить зубы.

Корреспондент RT решил выяснить, как выглядит приём тестов, и отправился в ближайшую от его дома лабораторию — отделение «Гемотеста» на улице Сергия Радонежского.

Без симптомов

Очередь из желающих сдать анализы на коронавирус у входа в отделение начала собираться за полчаса до открытия. В большинстве своём это были женщины молодого и среднего возраста. Почти у всех на лицах медицинские маски, а некоторые для пущей безопасности натянули до глаз шарфы и подняли воротники.

Стараясь соблюдать установленную московскими властями дистанцию в 1,5—2 метра, люди то и дело с тревогой поглядывали друг на друга, словно пытались на глаз определить, кто из них может быть носителем вируса. Впрочем, с явными симптомами заболевания в очереди не было никого. Таких частники не тестируют.

На сайтах «Гемотеста» и «Хеликса» указано, что тестирование предлагается только тем, «кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик)». Те, кто страдают от температуры, кашля и других признаков коронавируса или ОРЗ, должны обратиться в Роспотребнадзор и вызвать врача на дом. 

Причины, по которым люди без явных симптомов решили сдать тесты на коронавирус, были самые разные. Одни, насмотревшись новостей, решили успокоить таким образом себя и близких, другие подозревали, что могли контактировать с заболевшими. Но были и те, кого отправили сдавать анализы коллеги.

  • АГН «Москва»

Например, одна из женщин рассказала, что работает в частной школе учителем труда. По её словам, заведение продолжает работать, однако весь педагогический состав заставили провериться на коронавирус. Ещё одна женщина пришла сдавать анализы из-за собственной дочери.

«Дочь старшая болела, температура была, затруднённое дыхание. Она дома сидела, потом сходила к врачу, и он ей сказал, что она, скорее всего, коронавирусом переболела». Дочь мне этот разговор по телефону пересказывала, а я при коллегах громко отреагировала: «Как коронавирус у тебя?». Вот коллеги на работе испугались и заставили сюда прийти», — поделилась она с корреспондентом RT своей историей. 

Можно заразиться после теста

В 11:00 начинается приём. Медработник в защитном халате, шапочке, маске и очках приглашает посетителей. Внутрь пропускают по три человека. На входе надо надеть одноразовые бахилы и перчатки, на стене висит бачок с санитайзером. Некоторые, стараясь не дотрагиваться до ручек дверей, открывают их локтями. Дальше люди идут в небольшое помещение с коридором и администраторской стойкой, за которой сидят две девушки с повязками на лицах, одетые в защитные костюмы.

  • АГН «Москва»

На ресепшене нужно заполнить пару анкет, оставить личные данные и адрес электронной почты. Здесь же на стойке лежат брошюры с краткой информацией об инфекции коронавируса и как с ней бороться. После заполнения анкет посетители проходят за ширму для забора мазка. Процедура быстрая и безболезненная, но кому-то может показаться неприятной. С учётом заполнения документов на всю процедуру анализа уходит не больше пяти минут.

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Как рассказала RT исполнительный директор лаборатории «Гемотест» Ольга Абрамович, коронавирус относится ко второй группе патогенов.

«К первой группе относятся особо опасные патогены, вроде бактерий — возбудителей чумы, а ко второй относится, например, ВИЧ. Но Роспотребнадзор сделал исключение и разрешил тестирование на коронавирус организации с лицензией на работу с патогенами третьей и четвёртой группы», — поясняет Абрамович.

По её словам, сейчас «Гемотест» бесплатно получает реагенты для тестирования от принадлежащего Роспотребнадзору ГНЦ «Вектор», а все остальные сопутствующие анализу расходники покупаются лабораторией. Как поясняет Абрамович, вскоре на рынке должна появиться автоматизированная система тестирования от компании «Вектор-Бест», которая позволит существенно увеличить скорость проверки анализов.

Сейчас результатов анализа нужно ждать два дня, их присылают на электронную почту. В случае подтверждения наличия инфекции данные о заболевшем, по словам Абрамович, в течение двух часов передаются в Роспотребнадзор. Сколько заболевших выявила их лаборатория, Абрамович говорить отказалась. Также отметила, что тестирование на вирус рекомендуется повторять. 

«Человек может заразиться уже после теста, — сказала RT Абрамович. — Также стоить помнить, что точность анализа составляет 99,8%, поэтому существует небольшая вероятность ошибки. Мы рекомендуем повторять тест через десять дней».

Утром в понедельник корреспондент RT получил результаты теста: коронавируса не обнаружено. Стоит ли идти на повторное тестирование, автор ещё не решил. 

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