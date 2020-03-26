«Сложные метеоусловия»: спасатели ищут пилота пропавшего над Чёрным морем Су-27

Над акваторией Чёрного моря при проведении плановых полётов пропал самолёт Су-27. По предварительным данным, истребитель упал в море. Через некоторое время после крушения появилась информация о том, что в районе поисков зафиксировали сигнал радиомаяка, однако позднее в Минобороны сообщили, что эти данные не подтвердились. Спасательная операция продолжается, однако она проходит в сложных метеоусловиях.

В акватории Чёрного моря при проведении плановых полётов 25 марта потерпел крушение Су-27 ВКС России. По предварительным данным, самолёт упал в море.

Как поначалу сообщили в Минобороны, сигнал аварийного радиомаяка истребителя был зафиксирован 25 марта около 20:11 в 50 км от Феодосии.

«Для поиска и спасения лётчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8», — сообщили в министерстве.

На поиски пилота также были направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия.

В свою очередь, в Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что в поисках участвуют два буксира — «Спасатель Демидов» и «Меркурий», а также теплоход «Волго-Балт 179».

Позже представитель Росморречфлота рассказал, что в Чёрном море была отмечена активность радиобуя, что может говорить о том, что пилоту удалось спастись.

На место активности были направлены два судна. Однако позже в Минобороны сообщили, что информация о сигнале радиомаяка в районе поисков в ходе доразведки не подтвердилась.

Тем не менее, как сообщили в Минобороны, поисково-спасательные мероприятия продолжаются в трёх районах акватории моря общей площадью 350 квадратных миль.

В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда, рассказали в ведомстве. Также непрерывно непрерывно ведётся разведка с воздуха экипажами четырёх вертолётов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота. К выходу в море готовы ещё четыре корабля и спасательное судно ЧФ.

В свою очередь, в региональном Гидрометцентре рассказали, что спасательную операцию осложняют порывы ветра до 17 метров в секунду.

«В указанном районе солнечно, но есть волнение на море, до одного-двух метров, ветер северо-восточный, 10—12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, погода неблагоприятная. Температура морской воды 7 °С», — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили о четырёхбалльном шторме в районе проведения операции.

На месте спасательную операцию координирует МСКЦ Керчь (морской спасательно-координационный центр).

Су-27 — российский многоцелевой высокоманёвренный всепогодный тяжёлый истребитель четвёртого поколения. Он предназначен для завоевания господства в воздухе: ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолётов над своей территорией, а также для обеспечения действий сил флота на удалении 300—400 км от береговой черты.

Учебно-боевой самолёт Аэро L-39 Альбатрос

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Также накануне в Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный учебно-тренировочный самолёт L-39. В результате произошедшего погиб курсант четвёртого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. Пилот выполнял плановый тренировочный полёт без боекомплекта, рассказали в Минобороны, отметив, что налёт курсанта на самолётах данного типа составляет более 60 часов.

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Там добавили, что пилот отводил истребитель от ближайшего населённого пункта, что позволило избежать разрушений на земле. Лётчик применил систему катапультирования, но для её штатной работы не хватило высоты.

«По докладу специалистов поисково-спасательной службы с места падения самолёта L-39 вблизи станицы Дмитриевской (Краснодарский край), лётчик погиб. Самолёт упал в поле. На земле разрушений нет. Одной из причин катастрофы рассматривается технический отказ летательного аппарата», — говорится в сообщении.

В 2016 году в Подмосковье также произошла авария с участием истребителя Су-27. Самолёт принимал участие в показательных выступлениях, приуроченных к открытию памятника авиаторам в Ашукине. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стал отказ техники. Пилот отвёл самолёт от жилых домов, но сам не успел катапультироваться.

Крупнейшая авиакатастрофа с участием самолёта Минобороны России за последние несколько лет произошла в 2016 году. Тогда Ту-154, летевший в Сирию через Сочи, потерпел крушение над Чёрным морем. Погибли 92 человека, в том числе 64 участника Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова, девять представителей российских СМИ и известный филантроп Елизавета Глинка, которая переправляла в САР гуманитарную помощь.