Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем Су-27 продолжаются

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Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем самолёта Су-27 продолжаются, несмотря на наступление тёмного времени суток.
Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем Су-27 продолжаются
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«Команды на ночь приостанавливать поиски нет. Пока есть надежда найти живым человека, будут искать», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Росморречфлота.

Отмечается, что в данный момент поисками лётчика занимаются два гражданских судна, ещё два буксира идут к району ЧП.

Ранее сообщалось, что самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.

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