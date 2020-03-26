Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем Су-27 продолжаются

Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем самолёта Су-27 продолжаются, несмотря на наступление тёмного времени суток.

«Команды на ночь приостанавливать поиски нет. Пока есть надежда найти живым человека, будут искать», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Росморречфлота.

Отмечается, что в данный момент поисками лётчика занимаются два гражданских судна, ещё два буксира идут к району ЧП.

Ранее сообщалось, что самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.