«Пройдёт в установленные сроки»: в России не будут переносить весеннюю призывную кампанию
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Весенняя призывная кампания в России пройдёт в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Переноса призыва из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 не будет. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — заявил Шойгу.
Однако призывников будет ожидать двухнедельный карантин после прибытия в воинские части.
«Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», — пояснил министр.
По его словам, большая часть призывников отправится в войска в мае и июне. При этом все призывники пройдут тест на наличие коронавируса.
«В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов... Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», — указал Шойгу.
18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле изучат ситуацию с весенним призывом в российскую армию.
Согласно последним данным, в Российской Федерации зарегистрировано уже более 200 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Утром 20 марта в информационном бюллетене Роспотребнадзора говорилось о 199 случаях, в том числе у 11 иностранцев.
Позднее оперативный штаб при правительстве Республики Саха сообщил о шести новых случаях заболевания.
«Подтверждены Роспотребнадзором РФ анализы шести человек с предварительным диагнозом», — говорится в сообщении.
Ещё один подтверждённый случай зарегистрирован в Московской области. Инфицированный прилетел из Праги 11 марта.
При этом известно уже о 12 выздоровевших: пятеро в Москве, трое в Липецкой области, двое в Санкт-Петербурге и по одному человеку в Тюменской области и Забайкальском крае.
В армии России нет COVID-19
Случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Вооружённых силах РФ не зарегистрировано. Об этом также сообщил Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что всё руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, результаты которого оказались отрицательными.
«Сегодня одна из ключевых тем мировой повестки — борьба с коронавирусной инфекцией... В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано», — пояснил министр обороны.
Вдобавок российское оборонное ведомство прекратило командирование военных делегаций за рубеж и приём иностранных представителей в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.
Кроме того, приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей.
«Ведётся ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов», — констатировал Шойгу.
Помимо этого, в Кремле сообщили, что у верховного главнокомандующего нет необходимости сдавать тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин прекрасно себя чувствует и продолжает заниматься государственными делами. Он также заметил, что всё окружение российского лидера проверяют на инфекцию COVID-19.
Вместе с тем Песков отметил некоторый дефицит масок и других средств индивидуальной защиты, но добавил, что те, кому такие средства нужны по роду службы, обеспечены ими.
«Для тех, кто работает с больными, обслуживает население, для тех, кто забирает анализы, для тех, кто стоит на границе, для таможенников, для пограничников, для тех, кто встречает пассажиров самолётов и других транспортных средств, приезжающих из опасных стран, — для них действительно никаких проблем нет, в первую очередь они обеспечиваются», — рассказал представитель Кремля.
При этом, по его словам, российские специалисты имеют «очень хорошие наработки» в вопросе создания вакцины против COVID-19.
Ранее стало известно, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к испытаниям прототипов вакцины против коронавирусной инфекции.
При этом 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что тестирование проходят шесть вариантов вакцины, подтверждение их безопасности и эффективности ожидается в ближайшее время.
«В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши учёные создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», — отметил глава правительства.
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