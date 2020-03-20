Песков: Путину нет необходимости сдавать тест на коронавирус

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет необходимости сдавать тест на коронавирус, так как он хорошо себя чувствует и у него отсутствуют какие-либо симптомы.

«У президента нет такой необходимости — проходить тест на коронавирус», — сказал Песков, отвечая на вопрос, прошёл ли президент тест на коронавирус.

Пресс-секретарь добавил, что у российского лидера «нет симптомов», он себя прекрасно чувствует.

Песков также подтвердил, что все окружающие президента сдают тест на коронавирус.

«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности, как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать», — пояснил он.

Ранее Песков сказал, что лучшим свидетельством состояния здоровья Путина является его рабочий график.