Песков: Путину нет необходимости сдавать тест на коронавирус
- РИА Новости
«У президента нет такой необходимости — проходить тест на коронавирус», — сказал Песков, отвечая на вопрос, прошёл ли президент тест на коронавирус.
Пресс-секретарь добавил, что у российского лидера «нет симптомов», он себя прекрасно чувствует.
Песков также подтвердил, что все окружающие президента сдают тест на коронавирус.
«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности, как раз с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать», — пояснил он.
Ранее Песков сказал, что лучшим свидетельством состояния здоровья Путина является его рабочий график.