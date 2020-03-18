Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента

Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О тестировании всех сотрудников речи не идёт, речь идёт о сотрудниках администрации, которые принимают участие в обеспечение мероприятий президента Российской Федерации, что вполне объяснимо. Действительно, их протестировали на коронавирус, это касалось абсолютно всех — и руководства администрации», — сказал он.

Представитель Кремля рассказал, что также сдавал анализ.

«Я сдавал на рабочем месте. Специалист приезжал в администрацию (президента. — RT), и мы по очереди все к нему ходили», — отметил Песков.

По словам Пескова, от сдачи теста до получения результатов прошло чуть больше 12 часов.

В начале марта Песков заявлял, что все необходимые меры по обеспечению защиты Путина от COVID-19 принимаются.