Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента

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Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента
  • РИА Новости

«О тестировании всех сотрудников речи не идёт, речь идёт о сотрудниках администрации, которые принимают участие в обеспечение мероприятий президента Российской Федерации, что вполне объяснимо. Действительно, их протестировали на коронавирус, это касалось абсолютно всех — и руководства администрации», — сказал он.

Представитель Кремля рассказал, что также сдавал анализ.

«Я сдавал на рабочем месте. Специалист приезжал в администрацию (президента. — RT), и мы по очереди все к нему ходили», — отметил Песков.

По словам Пескова, от сдачи теста до получения результатов прошло чуть больше 12 часов.

В начале марта Песков заявлял, что все необходимые меры по обеспечению защиты Путина от COVID-19 принимаются.

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