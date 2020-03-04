Песков рассказал о мерах защиты Путина от коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры по обеспечению защиты главы государства Владимира Путина от коронавирусной инфекции COVID-19 принимаются.
Песков рассказал о мерах защиты Путина от коронавируса
  • РИА Новости

«Всё, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, всё делается. На самом деле речь идёт об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что в Москве не осложнялась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что врачи подтвердили COVID-19 у москвича, прилетевшего из Италии. 

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