Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
В пояснительной записке к документу отмечается, что «действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооружённых силах России с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) — с 1 января 2020 года».
В ноябре 2019 года правительство России одобрило соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.
Отмечалось, что данное решение было принято на заседании кабмина 14 ноября на основе положительных результатов эксперимента по унификации денежного довольствия солдатов-срочников, проводимого в период с 2012 по 2018 год по указу президента и Минобороны России.