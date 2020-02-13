Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.

Об этом информирует ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «действие законопроекта предусматривается распространить в отношении военнослужащих по призыву в Вооружённых силах России с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих по призыву в других федеральных органах исполнительной власти (федеральных государственных органах) — с 1 января 2020 года».

В ноябре 2019 года правительство России одобрило соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.

Отмечалось, что данное решение было принято на заседании кабмина 14 ноября на основе положительных результатов эксперимента по унификации денежного довольствия солдатов-срочников, проводимого в период с 2012 по 2018 год по указу президента и Минобороны России.