«Своего рода антикризисный план»: правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство России предоставило малому и среднему бизнесу трёхмесячную отсрочку на выплаты страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что также был введён мораторий на проверки таких предприятий. Глава кабмина отметил, что власти принимают активные меры для сокращения влияния коронавируса на экономику. Правительство, в частности, создало финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации.

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что российские власти принимают активные меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса и ослабить его влияние на экономику.

«В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — пояснил он.

Помимо этого, кабмин вводит мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Также было принято решение расширить программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были выделены ранее. Кроме того, увеличены объёмы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса, пояснил Мишустин.

Решение правительства об отсрочке является своевременной антикризисной мерой, отметил в разговоре с RT ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

«Во-первых, это очень своевременная классическая антикризисная мера, потому что мы действительно вползаем вместе со всем миром в серьёзный экономический спад, и те, кто наиболее уязвим, требуют поддержки. Все эти меры так или иначе были заложены в план действий Центрального банка и правительства», — отметил он.

На данный момент нужно следить за развитием ситуации, однако сейчас речь идёт не о выборочных, а о секторальных мерах поддержки, отметил эксперт. Он уточнил, что, судя по реакции правительства на кризис 2008 года, возможно, придётся пойти на универсальные меры, такие как временное снижение ставок продналога и страхового взноса в бюджетные фонды.

«Плюс ко всему, естественно, необходимо расширение практики субсидирования процентных ставок для льготных кредитований бизнесу, нужны какие-то изменения по таможенной политике, снижение пошлин на ту продукцию, которая крайне необходима нашим предприятиям для поддержания уровня производства и обновления производственных мощностей», — добавил он.

Все меры должны вводиться с учётом обстоятельств, но приоритетом правительства остаётся благополучие граждан, добавил эксперт.

Отсрочка по подобным платежам будет весьма кстати предприятиям в условиях проблем, которые возникают в связи с коронавирусом, рассказал RT доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Прежде всего это, конечно, снижение товарооборота, выручки. Подобные меры ослабляют ту нагрузку, которую испытывают предприятия малого и среднего бизнеса», — отметил он.

Сегодня ЦБ также предпринимает определённые шаги, направленные на снижение регулятивных требований в отношении банков, добавил Твердохлеб.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Помимо мер в поддержку малого и среднего бизнеса, Михаил Мишустин в ходе заседания озвучил ещё несколько решений, направленных на уменьшение негативных последствий от распространения коронавируса.

Так, правительство создало финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации. Совместно с Банком России решено снизить волатильность финансового рынка, а также предпринимать дополнительные шаги, которые нужны для нормализации ситуации.

«Мной был утверждён план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития. Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего — на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — уточнил премьер.

Так, с пятницы, 20 марта, Минпромторг, ФНС, Росстат и коммуникационный центр правительства начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе. Ведомства будут отслеживать стоимость продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий. Как уточнил Мишустин, торговые сети должны подтверждать, что у них сформирован достаточный уровень запасов такой продукции.

Помимо этого, на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

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«Мы вводим «зелёный коридор» для импортёров и крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины», — рассказал глава правительства.

Вместе с тем промышленность должна увеличить объёмы производства и ускорить выпуск медицинских изделий, на которые есть повышенный спрос, а Минздраву поручено определить порядок их более быстрой регистрации. Также правительство упростило дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Кроме того, по всей стране еженедельно будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда, социальные выплаты для лиц, признанных безработными, должны осуществляться вовремя и в полном объёме. Мишустин также добавил, что власти при необходимости расширят меры поддержки региональных бюджетов.

Премьер-министр добавил, что отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам.