«Я очень сожалею»: вышедший на свободу экс-директор «Меньшевика» рассказал о перестрелке на заводе и планах на будущее

Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда присяжных, признавших невиновным бизнесмена Илью Аверьянова. В 2017 году между директором фабрики «Меньшевик» и приставами произошёл конфликт, в результате которого был смертельно ранен один из охранников. Спустя два года Аверьянов вышел из СИЗО и вновь намерен заняться бизнесом. В эксклюзивном интервью RT предприниматель рассказал, как строил свою кондитерскую империю и пытался защитить её от «рейдерского захвата».

«Я очень сожалею о том, что произошло. Мне искренне жаль Алексея и его родных. Никакой бизнес или фабрика не стоят человеческой жизни. Произошла настоящая трагедия», — говорит предприниматель Илья Аверьянов, оправданный судом присяжных по обвинению в убийстве охранника Алексея Осипова.

27 декабря 2017 года главной новостью всех российских СМИ стала перестрелка на Иловайской улице в Москве. В сводках сообщалось, что владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, угрожая оружием, якобы взял в заложники находившихся на предприятии людей, открыл огонь по одному из сотрудников и сбежал до прибытия СОБРа.

Как выяснилось, в то утро к Аверьянову пришли приставы в сопровождении охранников фирмы «Дэнем Холл», которой предприниматель задолжал крупную сумму. Между сторонами возник конфликт, началась перестрелка, в ходе которой погиб один из охранников «Дэнем Холла».

По словам самого Аверьянова, он защищал свою фабрику от рейдеров: хотел припугнуть их, потому и достал карабин «Сайга», который хранил в сейфе своего кабинета. Огонь, как говорит бизнесмен, первыми открыли как раз пришедшие к нему люди, а Алексей Осипов погиб из-за попытки одного из охранников выхватить у предпринимателя оружие — завязалась борьба и карабин случайно выстрелил.

Пока к фабрике ехал спецназ, Аверьянов, по его же словам, попытался оказать помощь раненому охраннику и вынести его к врачам.

«Я три раза пытался оказать ему помощь. Потом, когда приехала скорая, которая отказалась проходить на территорию, мною были предприняты попытки вынести этого человека. Я не смог этого сделать из-за вывиха левой руки после борьбы с охранниками. Потом уже приехали спецподразделения для штурма здания, мне пришлось его срочно покинуть», — вспоминает бизнесмен.

Однокурсник олигарха

Илья Аверьянов родился 18 января 1968 года в Москве, в семье биолога Людмилы Невзгодиной и инженера Ивана Аверьянова. После окончания школы № 67 он поступил на физический факультет МГУ, где учился на одном курсе с олигархом Олегом Дерипаской, а также известным журналистом Глебом Пьяных.

В 1986 году Аверьянов прервал учёбу и пошёл служить в погранвойска КГБ СССР. После армии восстановился в университете, основал свой строительный кооператив, женился, у него родилась первая дочь Анна. Сейчас у него восемь детей.

С распадом СССР и началом кризиса в стране Аверьянов стал искать другие способы заработка. В итоге он решил заняться продажей недорогих сладостей для детей. По его словам, ставку на маленьких клиентов он сделал в том числе потому, что они склонны к импульсивным покупкам и готовы потратить все свои карманные деньги на лакомства или любыми способами выпросить их у родителей.

Аверьянов продавал жвачки, леденцы и конфеты брендов, пользовавшихся популярностью в 1990-е и начале 2000-х: Chupa Chups, Fruittella, Meller, Mentos и др.

По словам сестры предпринимателя Екатерины, бизнесмен работал без «крыши», пережил несколько нападений на своё дело: «Были случаи, когда грузовики со сладостями просто угоняли, а однажды брата с женой ограбили».

После этого у Аверьянова появился свой ЧОП. Кроме того, он организовал транспортную компанию и не прекращал заниматься строительным бизнесом.

«Красный барин»

В 1998 году предприниматель решил самостоятельно заняться производством сладостей. Аверьянов приобрёл два здания на Иловайской улице у завода «Спортзнак», закупил в Германии оборудование для производства кондитерских изделий, построил ещё один корпус и открыл фабрику «Меньшевик».

Аверьянов фактически стал копировать продукцию брендов, с которыми ещё недавно работал на правах дистрибьютера. К примеру, жевательные резинки «Life is… Life» и «Турбо Надув» были похожи на «Love is» и «Turbo», а леденец «Лизун Сосун» — на конфету «Chupa Chups».

Держатели этих марок пытались засудить бизнесмена за нарушение авторских прав, но по большей части безрезультатно. Сам предприниматель назвал свой подход «импортозамещением».

«Эта тактика называется «занимать ниши в тени лидера». Если пустить на рынок более дешёвый аналог известного товара, то люди предпочтут его. Более того, качество продукции у нас было подчас гораздо выше, чем у импортируемых товаров», — рассказал RT Аверьянов.

По словам предпринимателя, бизнес процветал: общая стоимость его активов составляла $100 млн. В его фирмах работало свыше трёх тысяч человек, коллектив, по его воспоминаниям, был дружным, и его как начальника уважали, называя в шутку «Красным барином».

Кредиты и векселя

Серьёзные проблемы с бизнесом начались у Аверьянова, по его словам, в 2010-х годах. Как отмечает бизнесмен, в 2003 году он взял у банка «Зенит» кредит на $13 млн под залог зданий на Иловайской, который к 2008 году был почти погашен. Однако когда отдавать банку осталось всего $2 млн, долг пыталась выкупить другая фирма. Чтобы вывести активы из-под возможного удара, предприниматель выпустил векселя на сумму 68 млн рублей и погасил ими банковский долг. Залогом по векселям служило оборудование ЗАО «Регион-101», также принадлежащее Аверьянову, а «Меньшевик», как подчёркивает предприниматель, выступал в сделке только поручителем.

По словам Аверьянова, к 2009 году он погасил векселя, но через год купившая их фирма ООО «Дэнем Холл» вновь потребовала осуществить выплаты. Три года он судился с компанией, однако в 2013-м проиграл арбитраж. В итоге он задолжал «Дэнем Холлу» более 70 млн рублей.

Как утверждает Аверьянов, его кредитор совершил подлог документов в момент подписи векселей: «Когда я подписывал векселя, первый экземпляр унесли на несколько минут на проверку, сказав, что в тексте какая-то ошибка. Через пять минут принесли новые, а старые при мне уничтожили в шредере. Я подписал новые векселя».

ООО «Дэнем Холл» тайно оставили у себя первый подписанный экземпляр векселей, а уничтожили его копию, заявляет Аверьянов. В итоге предприниматель, по его словам, был вынужден оплачивать оба векселя.

В итоге Аверьянов влез в новые кредиты. В 2014 году «Дэнем Холл» обратился в суд по поводу части долга (в размере 15 млн рублей) и добился передачи компании зданий «Меньшевика». По оценкам бизнесмена, стоимость фабрики составляла 575 млн рублей, что в разы превышает размер долга. Аверьянов утверждает, что «Дэнем Холл» смог выиграть суд благодаря связям.

«Попытка захвата силой»

Почти три года Аверьянову удавалось удерживать фабрику в своих руках. Он подавал в суды, обращался в прокуратуру, мэрию и СК. Весной 2017-го, по его словам, начались попытки силового захвата предприятия.

В апреле Илью Аверьянова избила группа неизвестных, он несколько месяцев находился в больнице. Из-за полученных травм он оглох на левое ухо.

После повторных обращений в органы на его запрос откликнулось управление «М» ФСБ. По словам бизнесмена, ведомство планировало возбудить дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

«Преступная группировка, ответственная за рейдерский захват моих зданий, поняв, что в скором времени может быть подвергнута уголовному преследованию, решила действовать быстро и отобрать у меня «Меньшевик» силой. Они собрали группу боевиков и приехали ко мне в декабре 2017 года на фабрику. Как развивались события дальше, вы знаете», — вспоминает Аверьянов.

27 декабря 2017 к нему в очередной раз пришли приставы в сопровождении охранников. Во время завязавшейся перепалки, переросшей в драку, произошёл непроизвольный выстрел из оружия, принадлежавшего директору «Меньшевика». В результате погиб один из охранников, Алексей Осипов. Предприниматель был задержан. Пока силовики пытались его обезвредить, бизнесмен звонил журналистам и рассказывал о нападении на его бизнес.

«Ужас, что тогда творилось, — рассказывает о событиях того дня сестра Аверьянова. — Журналисты звонили и мне, и Илье, а между ними приходилось разговаривать с сотрудниками ФСБ и полиции. Они просили, чтобы я повлияла на брата и он сдался. А он боялся, что его убьют».

Соседи по камере

Большую часть своего ареста Аверьянов провёл в СИЗО-4 УФСИН РФ («Медведь»), где в основном содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов. Он туда попал как бывший военнослужащий КГБ. По словам предпринимателя, в СИЗО на него постоянно оказывали давление в попытке заставить его подписать признательные показания.

«Меня поместили в специальную камеру с двумя чеченцами, которые очень быстро вступили со мной в боестолкновение. Целей своих не скрывали. После этого я был помещен в спецблок 4-го централа. Это такая тюрьма в тюрьме, там я просидел до мая 2019-го, и там я был жёстко избит», — рассказал RT Аверьянов.

По словам Аверьянова, следователь вынуждал его подписать ложные показания. Тогда предприниматель решил в знак протеста совершить попытку самоубийства.

Некоторое время Аверьянов сидел вместе с Александром Дрымановым, экс-главой ГСУ СК РФ по Москве, обвиняемым в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого.

Бывший глава московского главка СК Дрыманов, по словам Аверьянова, сразу его узнал, поскольку предприниматель в октябре 2017 года ходил к нему на личный приём.

Гособвинение требовало осудить Аверьянова по ст. 105 УК («Убийство»), однако присяжные бизнесмена в итоге оправдали. Прокуратура намерена обжаловать их решение.

Сам предприниматель планирует привлечь к ответственности всех, кто, по его мнению, причастен к рейдерскому захвату «Меньшевика», в ходе которого погиб Алексей Осипов. Также он собирается вновь заняться бизнесом, в частности проектами, которые «в своё время продумывал, но ещё не осуществил». Впрочем, денег у него сейчас нет, реальных активов в управлении тоже.

«Также планирую заняться защитой прав предпринимателей, оказавшихся в такой же ситуации, как и я», — добавил в беседе с RT Илья Аверьянов.