«Я очень сожалею»: вышедший на свободу экс-директор «Меньшевика» рассказал о перестрелке на заводе и планах на будущее

Короткая ссылка
Святослав Петров
Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда присяжных, признавших невиновным бизнесмена Илью Аверьянова. В 2017 году между директором фабрики «Меньшевик» и приставами произошёл конфликт, в результате которого был смертельно ранен один из охранников. Спустя два года Аверьянов вышел из СИЗО и вновь намерен заняться бизнесом. В эксклюзивном интервью RT предприниматель рассказал, как строил свою кондитерскую империю и пытался защитить её от «рейдерского захвата».

«Я очень сожалею о том, что произошло. Мне искренне жаль Алексея и его родных. Никакой бизнес или фабрика не стоят человеческой жизни. Произошла настоящая трагедия», — говорит предприниматель Илья Аверьянов, оправданный судом присяжных по обвинению в убийстве охранника Алексея Осипова.

27 декабря 2017 года главной новостью всех российских СМИ стала перестрелка на Иловайской улице в Москве. В сводках сообщалось, что владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, угрожая оружием, якобы взял в заложники находившихся на предприятии людей, открыл огонь по одному из сотрудников и сбежал до прибытия СОБРа.

Как выяснилось, в то утро к Аверьянову пришли приставы в сопровождении охранников фирмы «Дэнем Холл», которой предприниматель задолжал крупную сумму. Между сторонами возник конфликт, началась перестрелка, в ходе которой погиб один из охранников «Дэнем Холла».

По словам самого Аверьянова, он защищал свою фабрику от рейдеров: хотел припугнуть их, потому и достал карабин «Сайга», который хранил в сейфе своего кабинета. Огонь, как говорит бизнесмен, первыми открыли как раз пришедшие к нему люди, а Алексей Осипов погиб из-за попытки одного из охранников выхватить у предпринимателя оружие — завязалась борьба и карабин случайно выстрелил.

Пока к фабрике ехал спецназ, Аверьянов, по его же словам, попытался оказать помощь раненому охраннику и вынести его к врачам.

«Я три раза пытался оказать ему помощь. Потом, когда приехала скорая, которая отказалась проходить на территорию, мною были предприняты попытки вынести этого человека. Я не смог этого сделать из-за вывиха левой руки после борьбы с охранниками. Потом уже приехали спецподразделения для штурма здания, мне пришлось его срочно покинуть», — вспоминает бизнесмен.

Однокурсник олигарха

Илья Аверьянов родился 18 января 1968 года в Москве, в семье биолога Людмилы Невзгодиной и инженера Ивана Аверьянова. После окончания школы № 67 он поступил на физический факультет МГУ, где учился на одном курсе с олигархом Олегом Дерипаской, а также известным журналистом Глебом Пьяных.

В 1986 году Аверьянов прервал учёбу и пошёл служить в погранвойска КГБ СССР. После армии восстановился в университете, основал свой строительный кооператив, женился, у него родилась первая дочь Анна. Сейчас у него восемь детей.

С распадом СССР и началом кризиса в стране Аверьянов стал искать другие способы заработка. В итоге он решил заняться продажей недорогих сладостей для детей. По его словам, ставку на маленьких клиентов он сделал в том числе потому, что они склонны к импульсивным покупкам и готовы потратить все свои карманные деньги на лакомства или любыми способами выпросить их у родителей.

Аверьянов продавал жвачки, леденцы и конфеты брендов, пользовавшихся популярностью в 1990-е и начале 2000-х: Chupa Chups, Fruittella, Meller, Mentos и др.

По словам сестры предпринимателя Екатерины, бизнесмен работал без «крыши», пережил несколько нападений на своё дело: «Были случаи, когда грузовики со сладостями просто угоняли, а однажды брата с женой ограбили».

После этого у Аверьянова появился свой ЧОП. Кроме того, он организовал транспортную компанию и не прекращал заниматься строительным бизнесом.

«Красный барин»

В 1998 году предприниматель решил самостоятельно заняться производством сладостей. Аверьянов приобрёл два здания на Иловайской улице у завода «Спортзнак», закупил в Германии оборудование для производства кондитерских изделий, построил ещё один корпус и открыл фабрику «Меньшевик».

Аверьянов фактически стал копировать продукцию брендов, с которыми ещё недавно работал на правах дистрибьютера. К примеру, жевательные резинки «Life is… Life» и «Турбо Надув» были похожи на «Love is» и «Turbo», а леденец «Лизун Сосун» — на конфету «Chupa Chups».

Держатели этих марок пытались засудить бизнесмена за нарушение авторских прав, но по большей части безрезультатно. Сам предприниматель назвал свой подход «импортозамещением».

«Эта тактика называется «занимать ниши в тени лидера». Если пустить на рынок более дешёвый аналог известного товара, то люди предпочтут его. Более того, качество продукции у нас было подчас гораздо выше, чем у импортируемых товаров», — рассказал RT Аверьянов.

По словам предпринимателя, бизнес процветал: общая стоимость его активов составляла $100 млн. В его фирмах работало свыше трёх тысяч человек, коллектив, по его воспоминаниям, был дружным, и его как начальника уважали, называя в шутку «Красным барином».

Кредиты и векселя

 

Серьёзные проблемы с бизнесом начались у Аверьянова, по его словам, в 2010-х годах. Как отмечает бизнесмен, в 2003 году он взял у банка «Зенит» кредит на $13 млн под залог зданий на Иловайской, который к 2008 году был почти погашен. Однако когда отдавать банку осталось всего $2 млн, долг пыталась выкупить другая фирма. Чтобы вывести активы из-под возможного удара, предприниматель выпустил векселя на сумму 68 млн рублей и погасил ими банковский долг. Залогом по векселям служило оборудование ЗАО «Регион-101», также принадлежащее Аверьянову, а «Меньшевик», как подчёркивает предприниматель, выступал в сделке только поручителем.

По словам Аверьянова, к 2009 году он погасил векселя, но через год купившая их фирма ООО «Дэнем Холл» вновь потребовала осуществить выплаты. Три года он судился с компанией, однако в 2013-м проиграл арбитраж. В итоге он задолжал «Дэнем Холлу» более 70 млн рублей.

Как утверждает Аверьянов, его кредитор совершил подлог документов в момент подписи векселей: «Когда я подписывал векселя, первый экземпляр унесли на несколько минут на проверку, сказав, что в тексте какая-то ошибка. Через пять минут принесли новые, а старые при мне уничтожили в шредере. Я подписал новые векселя».

ООО «Дэнем Холл» тайно оставили у себя первый подписанный экземпляр векселей, а уничтожили его копию, заявляет Аверьянов. В итоге предприниматель, по его словам, был вынужден оплачивать оба векселя.

В итоге Аверьянов влез в новые кредиты. В 2014 году «Дэнем Холл» обратился в суд по поводу части долга (в размере 15 млн рублей) и добился передачи компании зданий «Меньшевика». По оценкам бизнесмена, стоимость фабрики составляла 575 млн рублей, что в разы превышает размер долга. Аверьянов утверждает, что «Дэнем Холл» смог выиграть суд благодаря связям.

«Попытка захвата силой»

Почти три года Аверьянову удавалось удерживать фабрику в своих руках. Он подавал в суды, обращался в прокуратуру, мэрию и СК. Весной 2017-го, по его словам, начались попытки силового захвата предприятия.

В апреле Илью Аверьянова избила группа неизвестных, он несколько месяцев находился в больнице. Из-за полученных травм он оглох на левое ухо.

После повторных обращений в органы на его запрос откликнулось управление «М» ФСБ. По словам бизнесмена, ведомство планировало возбудить дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Также по теме
Экс-владелец фабрики «Видел невиновных, которым нужна помощь»: оправданный по делу об убийстве экс-владелец фабрики займётся правозащитой
Илья Аверьянов, оправданный присяжными по обвинению в убийстве охранника Алексея Костикова, планирует оказывать юридическую помощь и...

«Преступная группировка, ответственная за рейдерский захват моих зданий, поняв, что в скором времени может быть подвергнута уголовному преследованию, решила действовать быстро и отобрать у меня «Меньшевик» силой. Они собрали группу боевиков и приехали ко мне в декабре 2017 года на фабрику. Как развивались события дальше, вы знаете», — вспоминает Аверьянов.

27 декабря 2017 к нему в очередной раз пришли приставы в сопровождении охранников. Во время завязавшейся перепалки, переросшей в драку, произошёл непроизвольный выстрел из оружия, принадлежавшего директору «Меньшевика». В результате погиб один из охранников, Алексей Осипов. Предприниматель был задержан. Пока силовики пытались его обезвредить, бизнесмен звонил журналистам и рассказывал о нападении на его бизнес.

«Ужас, что тогда творилось, — рассказывает о событиях того дня сестра Аверьянова. — Журналисты звонили и мне, и Илье, а между ними приходилось разговаривать с сотрудниками ФСБ и полиции. Они просили, чтобы я повлияла на брата и он сдался. А он боялся, что его убьют».

Соседи по камере

Большую часть своего ареста Аверьянов провёл в СИЗО-4 УФСИН РФ («Медведь»), где в основном содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов. Он туда попал как бывший военнослужащий КГБ. По словам предпринимателя, в СИЗО на него постоянно оказывали давление в попытке заставить его подписать признательные показания.

«Меня поместили в специальную камеру с двумя чеченцами, которые очень быстро вступили со мной в боестолкновение. Целей своих не скрывали. После этого я был помещен в спецблок 4-го централа. Это такая тюрьма в тюрьме, там я просидел до мая 2019-го, и там я был жёстко избит», — рассказал RT Аверьянов.

По словам Аверьянова, следователь вынуждал его подписать ложные показания. Тогда предприниматель решил в знак протеста совершить попытку самоубийства.

Некоторое время Аверьянов сидел вместе с Александром Дрымановым, экс-главой ГСУ СК РФ по Москве, обвиняемым в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого.

Бывший глава московского главка СК Дрыманов, по словам Аверьянова, сразу его узнал, поскольку предприниматель в октябре 2017 года ходил к нему на личный приём.

Гособвинение требовало осудить Аверьянова по ст. 105 УК («Убийство»), однако присяжные бизнесмена в итоге оправдали. Прокуратура намерена обжаловать их решение.

Сам предприниматель планирует привлечь к ответственности всех, кто, по его мнению, причастен к рейдерскому захвату «Меньшевика», в ходе которого погиб Алексей Осипов. Также он собирается вновь заняться бизнесом, в частности проектами, которые «в своё время продумывал, но ещё не осуществил». Впрочем, денег у него сейчас нет, реальных активов в управлении тоже.

«Также планирую заняться защитой прав предпринимателей, оказавшихся в такой же ситуации, как и я», — добавил в беседе с RT Илья Аверьянов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить