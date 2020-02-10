«Видел невиновных, которым нужна помощь»: оправданный по делу об убийстве экс-владелец фабрики займётся правозащитой

Илья Аверьянов, оправданный присяжными по обвинению в убийстве охранника Алексея Костикова, планирует оказывать юридическую помощь и поддержку осуждённым предпринимателям. 27 декабря 2017 года на фабрику «Меньшевик» в Москве, владельцем которой был Аверьянов, приехали судебные приставы в сопровождении охранников ЧОП для взыскания долга. В это время предприниматель находился на фабрике. Между сторонами возник конфликт, в ходе которого Аверьянов выстрелил в одного из чоповцев. Бизнесмена обвинили в умышленном убийстве. Сам мужчина заявил, что не собирался никого убивать, а трагедия произошла не по его вине.

10 февраля Мосгорсуд огласил оправдательный приговор предпринимателю Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника. Судья зачитал решение, вынесенное коллегией присяжных ещё 28 января. Присяжные сочли недоказанным, что бизнесмен совершил убийство, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и оправдали его.

«Оправдать Аверьянова Илью Ивановича... за отсутствием состава преступления», — говорится в решении.

Судья также постановил направить дело руководителю следственной группы «для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, оправданный присяжными по делу об убийстве охранника, после оглашения приговора в Московском городском суде.

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После суда Аверьянов обратился к журналистам с заявлением, что планирует заняться правозащитной деятельностью по оказанию юридической помощи находящимся под следствием предпринимателям. Он намерен помогать людям, которые «без суда и следствия томятся в российских тюрьмах и которые страдают в угоду конъюнктурным и подчас незаконным действиям их оппонентов».

«В моём лице вы можете видеть пример такой ситуации. Я видел много невиновных, которым нужна помощь», — сказал Аверьянов.

Бизнесмен предположил, что если бы дело рассматривал судья, а не присяжные, то он, скорее всего, получил бы реальный срок. «Я считаю приговор справедливым. Наконец-то заработала та система судопроизводства, которая должна быть в стране, — основанная на принципах справедливости. За две недели присяжным удалось разобраться и вынести справедливое решение. Более того, они руководствовались не эмоциями, а нюансами обвинения, которое мне вменялось. Присяжные сочли его необоснованным. Меня признали непричастным к эпизоду с убийством», — сказал Аверьянов.

Мужчина сожалеет, что в результате событий на фабрике погиб человек. По его словам, «ни один бизнес не стоит человеческой жизни» и он сам в течение 40 минут пытался спасти раненого.

Аверьянов подчеркнул, что трагедия произошла не по его вине. В тот день, по словам бизнесмена, он заехал на фабрику за документами, а в здание внезапно нагрянула «толпа вооружённых людей». Предприниматель встретил их с карабином в руках и потребовал покинуть территорию. Когда один из охранников попробовал его обезоружить, произошёл самопроизвольный выстрел карабина, задевший одного из чоповцев, Алексея Костикова, объяснил основатель «Меньшевика».

Присяжные выносили решение в непростой ситуации, считает Аверьянов. Дело против себя он считает сфабрикованным. По его словам, к трагедии привело бездействие правоохранительных органов. Аверьянов утверждает, что его фирма несколько раз подвергалась попыткам рейдерского захвата. Во время одной из них предприниматель, с его слов, был избит, из-за чего частично потерял слух и сейчас вынужден пользоваться слуховым аппаратом. Мужчина заявил, что неоднократно обращался к правоохранительным органам за защитой, однако те, по его словам, ничего не предпринимали.

Два года, проведённые в тюрьме, Аверьянов назвал тяжёлыми. По его словам, он регулярно подвергался прессингу. Сообщалось, что в СИЗО он пытался покончить с собой.

Аверьянов говорит, что не планирует подавать иск о компенсации за необоснованное нахождение под стражей: «Это не в моих принципах».

Сейчас мужчина испытывает финансовые трудности: хотя он формально ещё директор «Меньшевика», но предприятие уже не функционирует. У Аверьянова пять детей, по его словам, с деньгами и даже вещами семье помогают друзья. Уезжать из России мужчина не планирует.

Адвокат Аверьянова Валерий Котовский также полагает, что если бы дело рассматривалось не присяжными, то итог процесса мог бы быть другим. Он также утверждает, что следствие по делу велось халтурно и аргументы обвинения из-за этого были очень слабыми.

Сторона защиты готова к апелляции обвинения. Также не исключено, что Аверьянов будет судиться по вопросам, связанным с его бизнесом.

«Буду биться до конца»

Утром 27 декабря 2017 в столичную полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Иловайской в административном корпусе фабрики «Меньшевик». На предприятии произошёл конфликт между директором фирмы Ильёй Аверьяновым и приехавшими за взысканием долга с компании приставами, а также охранниками ЧОП. Предприниматель воспринял происходящее как рейдерский захват и оказал сопротивление, вооружившись карабином «Сайга». В ходе конфликта погиб 31-летний охранник ЧОП Алексей Костиков.

Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии, следователи СК и полицейские. Они оцепили здание и эвакуировали с территории «Меньшевика» оставшихся там людей. Несколько часов силовики ждали команды штурмовать предприятие. Всё это время они были на связи с Аверьяновым, уговаривая того сдаться полиции.

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Несмотря на то что фабрику окружили, бизнесмену удалось скрыться, причём, по некоторым данным, Аверьянов сбежал ещё до прибытия правоохранителей. Его задержали на следующий день.

Тем временем журналисты дозвонились до предпринимателя. Он заявил, что уже четыре года бьётся за свою фабрику и, когда он утром пришёл на работу, «его стали брать штурмом — с пистолетами и оружием». Именно тогда, по словам Аверьянова, он применил оружие.

Он выразил сожаление, что выстрел оказался смертельным для охранника Алексея Костикова, но при этом добавил, что готов биться до конца. «Если останусь живым, я буду биться до конца, — сказал Аверьянов. — Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил».

Бизнесмен также утверждал, что у него отобрали фабрику в результате рейдерского захвата. Предприятия Ильи Аверьянова, согласно материалам суда, задолжали более 70 млн рублей ООО «Денэм Холл», которое принадлежит некоему Шамсутдину Раджабову. В 2013 году Раждабов стал требовать от Аверьянова возвращения займов.

Как выяснил RT, сторонам удалось заключить мировое соглашение, в соответствии с которым Илья Аверьянов был обязан в течение трёх лет выплатить 70 млн рублей и 30% годовых сверх основной суммы долга.

Исполнение обязательств было обеспечено двумя зданиями фабрики, расположенными на Иловайской улице. Однако предприниматель просрочил выплаты, и здания перешли в собственность нового владельца.

Вместе с тем, по данным базы «Контур.Фокус», Илья Аверьянов остаётся директором ООО КФК «Меньшевик». На конец 2018 года за предприятием числится долг по налогам в размере 772,67 тыс. рублей. Кроме того, на данный момент, согласно базе данных арбитражных судов, к ООО КФК «Меньшевик» подан иск о банкротстве — у предприятия есть долги перед «Газпром Межрегионгаз — Москва».

К тому же, по данным картотеки арбитражного суда, за 2015—2017 годы директор кондитерской фабрики «Меньшевик» шесть раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов. Весной 2017 года бизнесмен просил суд признать незаконными действия одного из приставов.