Возможная утечка данных: Альфа-банк объяснил причины массовой блокировки карт клиентов

Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, так как получил информацию о возможной утечке персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Позже в банке удостоверились, что угрозы вывода денег со счетов нет, все карты разблокированы.

Альфа-банк заблокировал некоторые карты своих клиентов из-за возможной утечки данных. Об этом заявили в пресс-службе финансовой организации.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но, убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку остановили», — приводит РИА Новости текст сообщения.

В банке сказали, что разблокировали все карты и намерены перевыпустить их из соображений безопасности. Для клиентов эта процедура будет бесплатной.

«Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — подчеркнули там.

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Ранее клиенты Альфа-банка пожаловались, что их карты были заблокированы. Как они отмечали, делалось это без предупреждения.

Альфа-банк, по данным РИА Рейтинг, занимает третье место по объёму прибыли за прошлый год, уступая Сбербанку и ВТБ. Согласно рейтингу портала «Банки.ру», составленному на основе данных ЦБ России, Альфа-банк по размерам активов занимает четвёртое место.

В последний раз об утечке данных из банка сообщалось в начале ноября прошлого года. Тогда в пресс-службе сообщили, что незаконно была распространена информация о 15 пользователях Альфа-банка и «Альфастрахования». Финансовая организация подчеркнула, что средствам на их счетах ничего не угрожает.

Как позже пояснили в «Альфастраховании», речь шла о договорах страхования электронных устройств. Организация сообщила о проведении расследования и усилении мер безопасности.

С Альфа-банком также связан другой ноябрьский инцидент. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении четырёх финансовых организаций, в числе которых и Альфа-банк.

Поводом стала рассылка на электронную почту рекламы ипотеки. Сообщалось, что такое письмо пришло человеку, который не давал согласия на это.

«Альфа-банк рассылал по e-mail информацию об акции по ипотеке. Установлено, что заявитель является клиентом банка, но никаких согласий, кроме обработки персональных данных и условий договора обслуживания, он не давал. Дело возбуждено в отношении рекламораспространителя — самого Альфа-банка», —говорится на сайте ведомства.

Борьба с мошенниками

За первую половину 2019 года произошло три подобных инцидента, не получивших широкое освещение в СМИ и социальных сетях. Об этом говорится в отчёте Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

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© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Всего за этот же период ФинЦЕРТ обнаружил почти 13 тыс. предложений о покупке или продаже баз данных.

«За данный период обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», — говорится в отчёте.

В связи с этим ведомство призвало изменить законодательство, введя в него требования национальных стандартов и рекомендаций ЦБ, «направленных на противодействие хищению денежных средств».

«Противодействие подобным преступлениям — одно из целевых направлений работы ФинЦЕРТ», — подчеркнули в ведомстве.

Среди факторов, благодаря которым мошенникам удаётся украсть деньги, ФинЦЕРТ назвал человеческий. Обладая некоторыми персональными данными, воры успешно притворяются банковскими служащими и узнают «контрольные слова, коды подтверждения и другую информацию», которая даёт им возможность вывести деньги.

Для борьбы с этим ведомство призывает работать над повышением киберграмотности населения. ФинЦЕРТ сообщил, что с этой целью провёл 24 публичных мероприятия, затронувших в общей сложности свыше 2 тыс. человек.

«Для того чтобы убедить человека выдать эту информацию (либо принудить жертву совершить платёж самостоятельно — например, через банкомат), преступнику необходим личный контакт с жертвой — звонок по телефону. И здесь решающим является второй фактор — уровень критичности мышления в стрессовой ситуации. Стресс не обязательно должен иметь негативный характер, это сильное эмоциональное потрясение, которое может быть положительным и радостным», — пояснил ФинЦЕРТ.