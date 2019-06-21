В ЦБ рассказали об итогах проверки кибербезопасности 75 банков

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала об итогах проверки 75 банков в 2019 году на предмет выполнения требований кибербезопасности.
В ЦБ рассказали об итогах проверки кибербезопасности 75 банков
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, у всех были обнаружены нарушения.

«В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения, — нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьёзными, если финансовые институты не будут придавать этому значения», — сказала Набиуллина.

По её словам, бизнес-процессы в финансовых институтах не включают в себя управление киберрисками, поэтому даже если есть специалист, то он «ничего не может сделать».

Также Набиуллина обратила внимание на нехватку компетентных сотрудников в данной области.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в результате двух утечек в конце мая личные данные 900 тыс. клиентов российских банков оказались в открытом доступе.

После этого пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил, что ведомство изучает ситуацию с утечкой личных данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.

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