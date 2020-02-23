«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу

После отказа от смертной казни в России всем приговорённым к высшей мере наказания дали длительные или пожизненные тюремные сроки. Как выяснил RT, из них около 50 человек уже вышли на свободу. Однако не всем удалось приспособиться к жизни на воле — некоторые вновь совершили преступления и вернулись за решётку. О судьбе бывших «смертников» — в материале RT.

4 августа 2019 года в удмуртском городе Глазове была изнасилована семилетняя девочка. По данным СК, над ребёнком надругался местный житель. Ранее он был неоднократно судим, а в 1990-х приговорён к смертной казни. В 1998 году его помиловали, расстрел заменили 25 годами лишения свободы, а в 2016 году он вышел на свободу по УДО. Позднее представители ФСИН заявили, что выступали против его условно-досрочного освобождения. Между тем, как выяснил RT, не менее 50 бывших «смертников» сейчас находятся на свободе.

Казни и помилования

Последний смертный приговор в России был приведён во исполнение 2 августа 1996 года. В тот день в «Бутырке» расстреляли маньяка Сергея Головкина, который убил и изнасиловал по меньшей мере 11 подростков. Менее чем через год, в апреле 1997-го, Россия подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменявший смертную казнь. Несмотря на то что РФ не ратифицировала договор, она соблюдает его положения. После этого российские суды ещё около трёх лет приговаривали преступников к расстрелу, но казни уже не исполнялись.

Так, по данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 1997 году к смертной казни приговорили 106 человек, в 1998 году — 116, в 1999 году — 18. В ведомстве заявили RT, что не обладают информацией о приговорах, вынесенных до 1997 года.

В свою очередь, российские СМИ в публикациях, посвящённых введению моратория на смертную казнь, отмечали, что с 1992 по 1999 год к исключительной мере наказания были приговорены 894 человека. Из них расстреляны с 1992 по 1996 год 163 человека.

При этом российский правовед, профессор, доктор юридических наук Игорь Петрухин в своей работе «Право на жизнь и смертная казнь» указывал, что с 1992 по 1996 год были казнены 131 человек, из них 53 — в первом полугодии 1996 года. За этот же период были помилованы 334 человека.

Официальной датой, когда в России не осталось ни одного приговорённого к расстрелу, считается 3 июня 1999 года, когда президентским указом были помилованы 703 осуждённых, ожидавших смертной казни. Большая часть из них были приговорены к пожизненному заключению, остальные — к 25 годам. В числе помилованных были и те, кого приговорили к высшей мере наказания ещё советские суды.

«В 1987 году единственным учреждением в СССР, где содержались осуждённые, которым смертная казнь была заменена определённым сроком лишения свободы, стало исправительное учреждение, расположенное в Свердловской области. В настоящее время оно продолжает оставаться единственным учреждением, где отбывают наказание осуждённые, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 25 годами лишения свободы. Сейчас там 70 таких осуждённых», — рассказывал в 2018 году в интервью ТАСС начальник Управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин.

Под надзором

Речь в интервью шла об ИК-56 «Чёрный беркут» для особо опасных преступников, расположенной в посёлке Лозьвинский Ивдельского района Свердловской области. Своё неформальное название колония получила из-за бетонной скульптуры возле административного здания: чёрный беркут держит в когтях голову поверженного змея.

Сейчас, по данным СМИ, в «Чёрном беркуте» зэков не осталось. Колония в скором времени будет ликвидирована, а заключённые уже этапированы в другие регионы.

RT направил официальный запрос во ФСИН, чтобы узнать, сколько заключённых, которым смертную казнь заменили тюремным сроком, освободились из «Чёрного беркута» и других колоний. Однако во ФСИН не смогли предоставить данные сведения. Не ответил на запрос и Минюст РФ.

Вместе с тем в базе данных Ивдельского районного суда имеется информация о 16 приговорённых к смертной казни, которым в 2017—2018 годах перед освобождением из колонии суд назначил административный надзор. Ещё около 40 «смертников» в 2012—2018 годах были переведены из «Чёрного беркута» в другие регионы, решения об административном надзоре им выносили местные суды.

Как правило, всем бывшим приговорённым к смертной казни, находящимся под надзором, нельзя выезжать без разрешения за пределы региона и употреблять спиртные напитки. Они обязаны с 22:00 до 7:00 находиться у себя дома и как минимум раз в месяц отмечаться у участкового. Отсидевшим за сексуальные преступления против несовершеннолетних запрещено приближаться к детским садам и школам.

Эти предписания выполняются не всегда. В базе данных судов «ГАС Правосудие» есть информация о нескольких административных делах в отношении освободившихся «смертников», нарушавших условия надзора. Самый распространённый проступок — распитие спиртных напитков в общественных местах.

Кроме того, некоторые из экс-заключённых не имеют своего дома, поэтому порой постановление о надзоре носит фиктивный характер. Так, в июле 2019 года из алтайской колонии №8 освободился Юрий Тугбаев. В 1995 году он был приговорён к смертной казни за убийство. В 1998-м расстрел ему заменили 25 годами лишения свободы. Перед освобождением, согласно материалам суда, выяснилось, что у мужчины нет своего жилища. Он заявил, что намерен поселиться у своей дочери в Тамбовской области, однако мужчина там так и не появился. Эту информацию подтвердили RT местный участковый и глава администрации села, где должен был проживать Тугбаев.

Сколько именно сейчас «экс-смертников» состоят на административном учёте, правоохранители не афишируют.

«Сообщаем, что информационно-справочными материалами о количестве лиц, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определённый срок, в том числе освобождённых из исправительных учреждений, в пределах компетенции не располагаем», — заявили RT в МВД России.

Рецидив после освобождения

Между тем некоторые из помилованных «смертников» уже успели совершить новые преступления. Например, Владимир Пластинин отбывает уже пятый срок. Он был одним из первых приговорённых к смерти заключённых, кому удалось освободиться из «Чёрного беркута» по УДО.

К высшей мере его приговорили за убийство, угон автомобиля и кражу. В 1994 году указом президента Пластинину заменили расстрел 15-ю годами лишения свободы. В 2002 году Пластинин освободился по УДО — администрация колонии дала ему положительную характеристику. Однако уже через год он сел на 10 лет за причинение тяжких телесных повреждений и угон автомобиля. Отбыв срок, Пластинин гулял недолго — снова угнал машину. Правда, на этот раз ему повезло — попал под амнистию в честь 70-летия Победы. После амнистии Пластинин ещё раз сидел за причинение лёгких телесных повреждений, а сейчас отбывает четырёхлетний срок за кражу.

Сергей Хохлов отбывал срок в «Чёрном беркуте». 14 апреля 1995 года военный суд Приволжского военного округа приговорил его к смертной казни за разбой, совершённый группой лиц с применением оружия, умышленное убийство из корыстных побуждений с особой жестокостью, сопряжённое с изнасилованием. В 1999 году указом президента Хохлову заменили расстрел на 25 лет колонии особого режима. В октябре 2017 года мужчина вернулся в родной город Орск, а через год снова оказался за решёткой.

Как следует из материалов Октябрьского райсуда города Орска, после освобождения Хохлов познакомился с женщиной, у которой был ребёнок от первого брака. Однако совместная жизнь у них не заладилась. Они часто скандалили: бывший зек ревновал сожительницу. Во время очередного скандала Хохлов достал раскладной нож и ударил им женщину по щеке. На шум из своей комнаты выскочил её несовершеннолетний сын и пообещал вызвать полицию. После этого обезумевший от ревности и водки мужчина несколько раз ударил подростка в грудь ножом. Позднее, осознав содеянное, Хохлов сбегал в аптеку, однако скорую помощь пострадавшим вызывать запретил.

Через несколько дней сын сожительницы Хохлова пошёл к отцу. Тот увидел раны на теле мальчика и обратился в полицию.

17 июля 2018 года Хохлов был приговорён к шести годам строгого режима. В суде его сожительница объясняла, что не обращалась в полицию не только из-за боязни, но и из-за жалости.

«Он практически всю свою сознательную жизнь провёл в тюрьме, то есть к нашей жизни он совершенно не приспособлен, для него всё в диковинку», — говорила она в суде. Самого же Хохлова характеризовала как спокойного и уравновешенного человека, «однако если с ним начинаешь спорить, то он начинает кричать, возмущаться».

Отсутствие социализации

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев рассказал RT, что людям, отсидевшим в тюрьме длительные сроки, сложно социализироваться.

«Человек отсидел, к примеру, 20 лет в местах лишения свободы, и вероятность того, что он адаптируется к современной жизни, крайне мала. Потому что 20 лет — это срок немаленький, можно считать, целая эпоха: он мог сесть в одной стране и выйти в другой. С другой стороны, у нас даже при маленьких сроках люди не адаптируются на свободе, так как не проводится необходимая работа. С ними могут побеседовать психологи, но так, для галочки. Все эти механизмы формально существуют по закону, но не работают», — считает Аманлиев.

По его словам, люди, отсидевшие в тюрьме, зачастую выходят озлобленными ещё и потому, что над ними издеваются в колонии. Поэтому ждать, что они, попав из той среды в новые условия, быстро к ним привыкнут, не приходится.

«Нельзя сейчас сказать, что люди, которые вышли на свободу, не социализируются и это их вина. Прежде всего, государство должно создать эффективные механизмы для этого, а уж если действительно не получится, то уж только тогда можно будет сказать, что да, это он какой-то не такой», — заключил Аманлиев.

Однако правозащитник Андрей Бабушкин считает, что вероятность рецидива у бывших «смертников» сильно преувеличена.

«Я занимаюсь такими заключёнными 30 лет и лично знаю 18 заключённых, которые были приговорены к смертной казни и сейчас находятся на свободе. Это люди, которые сейчас трудятся, заботятся о своей семье. Большинство людей в их окружении не знают, что они когда-либо сидели в тюрьме. О случаях повторных преступлений я не слышал», — заявил RT правозащитник.

Ожидание свободы

Окончания своего срока Михаил Гусев ждёт с нетерпением. В 1997 году его приговорили к высшей мере за разбой и убийство. В 1999 после помилования смертную казнь ему заменили на 25 лет лишения свободы. Больше половины этого срока он отсидел в «Чёрном беркуте», а в 2012-м был этапирован в Рязанскую область. Там бывший «смертник» каждые шесть месяцев подавал ходатайство об УДО, но ему отказывали. Лишь в августе прошлого года Гусеву удалось убедить суд заменить ему оставшийся срок принудительными работами.

«Гусева на воле ждут жена и дети. В колонии он характеризовался положительно. За время отбывания наказания погасил материальный ущерб потерпевшим. С 2003-го по 2019 годы получил 49 поощрений, стал лауреатом 1-й премии Всероссийского конкурса православной иконописи «Канон», а во время пожара в колонии даже спас человека, однако суд так и не дал ему УДО», — рассказывает RT адвокат Гусева Роман Орешкин.

По его словам, замену для Гусева неотбытого срока принудительными работами — а ему осталось сидеть всего год, до декабря 2020-го — можно считать победой. «Эту категорию заключённых всё-таки стараются не выпускать по УДО, — поясняет Орешкин. — В моей практике это первый случай».

Впрочем, большая часть приговорённых к смертной казни в 1990-е вряд ли выйдет на свободу. Расстрелы им заменили пожизненным заключением. Как писал ранее RT, за всё время существования этого вида наказания освободиться из колоний для пожизненно осуждённых смогли только шесть человек. Всем им удалось через суд добиться отмены приговора и замены пожизненного срока определённым.

Так, первым на свободу ещё в 2006 году вышел уроженец Саратова Александр Бирюков, позднее — уроженец Амурской области Александр Щёголев, краснодарец Владимир Дорохин, житель Красноярска Владимир Пахомов, уфимец Анвар Масалимов, а также пермяк Алексей Быков.

При этом у большинства бывших заключённых не получилось начать жизнь на воле. Александр Бирюков и Владимир Пахомов умерли. Щёголев, Дорохин и Масалимов снова оказались на скамье подсудимых, лишь только Быкову удалось обзавестись семьёй. У себя в посёлке он работает водителем.