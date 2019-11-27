Дело об убийстве двух девушек: полицейских обвиняют в халатности за то, что вовремя не задержали рецидивиста

В Петрозаводске трое сотрудников полиции обвиняются в халатности за то, что вовремя не привлекли к уголовной ответственности опасного преступника. Ранее судимый Антон Ипатов, по данным следствия, избил знакомого, но уголовное дело завели через два месяца. За это время, как следует из материалов дела, он успел совершить кражу, избиение, два убийства и нанести ножевые ранения несовершеннолетней. Как уверены в Следственном комитете, этого можно было бы избежать, если бы правоохранители сразу задержали Ипатова. В ближайшие дни суд должен огласить мужчине приговор — прокурор требует для него пожизненного заключения. Родственники погибших также просят наказать за бездействие полицейских и взыскать с них компенсацию за моральный ущерб. Правоохранители свою вину отрицают и настаивают, что действовали в рамках служебных инструкций.

Осенью прошлого года в Петрозаводске за сутки были жестоко убиты две молодые девушки. Одна из них — 20-летняя Людмила Серебрякова — была зарезана 19 сентября около десяти вечера возле медицинского колледжа, вторая — 26-летняя Александра Трифонова — 20 сентября в городском парке. Тремя днями ранее тяжёлые ножевые ранения получила 15-летняя школьница Оксана Б. Среди жителей моментально поползли слухи, что в городе действует серийный маньяк-убийца. В тот же день полиция объявила план «Перехват» и в течение четырёх часов смогла задержать подозреваемого — 29-летнего Антона Ипатова, неоднократно судимого за кражи, разбои и изнасилование.

В ходе расследования выяснилось, что двумя месяцами ранее Ипатов жестоко избил своего знакомого, 30-летнего Игоря Круковского. Однако уголовное дело по побоям долго не заводилось и Ипатова никто не искал.

В отношении полицейских, которые допустили волокиту с разбирательством, были заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

По версии Следственного комитета, ненадлежащее исполнение своих обязанностей участковым Ринатом Гратием, замначальника Следственного управления УМВД по Петрозаводску Иваном Вороновым и старшим следователем Екатериной Хориной повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

Пьяная драка



В уже поступившем в суд обвинительном заключении следствия, с которым ознакомился RT, отмечается, что полицейские халатно отнеслись к расследованию избиения Игоря Круковского. Отмечается, что 10 июня 2018 года Круковский выпивал со знакомыми в квартире друга. Опьянев, он прилёг на диван, а рядом с ним легла подруга Антона Ипатова Ксения Лятти. Ипатов, увидев эту картину, пришёл в ярость. Он выволок Круковского в прихожую и начал его избивать.

Антон Ипатов

© Соцсети

По показаниям свидетелей, избиение продолжалось около получаса. Хозяин квартиры, обнаружив лежащего в крови полумёртвого Круковского, вызвал полицию и медиков. Однако правоохранители Ипатова задерживать не стали.

В больнице у Круковского был диагностирован перелом свода и основания черепа, а также многочисленные ушибы и кровоподтёки. Такой тип повреждений в уголовном законодательстве рассматривается как «тяжкий вред здоровью».

По факту избиения и причинения телесных повреждений участковый Ринат Гратий начал доследственную проверку.

Как удалось выяснить RT, в материалах проверки присутствовали лишь противоречивые показания свидетелей и пострадавшего. Одни утверждали, что Круковского избивал только Ипатов, другие — что он делал это вместе с Ксенией Лятти. Сам Круковский отказывался предъявлять претензии обидчику, который значился в протоколах как некий Антон.

Участковый Ринат Гратий утверждает, что на тот момент не обладал информацией о личности Ипатова.

Полицейский якобы не знал, что Ипатов был неоднократно судим за кражи, мошенничество, разбой и преступления в отношении сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. К июню 2018 года он только около полутора лет находился на свободе.

В итоге Гратий вынес отказ в возбуждении уголовного дела по факту побоев.

Однако следствие считает, что Гратий незаконно прекратил проверку, поскольку ещё не были готовы результаты судмедэкспертизы по Круковскому.

Волокита и бюрократия



Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное участковым, прокуратура отменила. Надзорное ведомство дало Гратию ещё десять дней на дополнительное расследование.

Согласно данным следствия, участковый сам заниматься этим не стал и направил материалы своей коллеге Елене Бондаревой. Та находилась в отпуске и смогла направить материалы проверки замначальника Следственного отдела УМВД по Петрозаводску Ивану Воронову только в середине августа.

Как следует из обвинительного заключения, Воронов поручил вести дело старшему следователю Екатерине Хориной, но она была на шестом месяце беременности и периодически брала больничный. Знакомиться с делом Хорина начала 30 августа. Таким образом, серьёзно расследовать побои полицейские начали лишь спустя два месяца после инцидента.

При этом выяснилось, что в документах отсутствовали первичные показания свидетелей, полученные сотрудниками ППС при выезде на место происшествия. Куда они потерялись, никто не знал.

По информации следствия, Хорина поручила оперативнику Гайтуру обеспечить явку свидетелей по делу Круковского. Оперативный сотрудник за отведённый срок в десять дней опросить никого не успел, поскольку 3 сентября вернулся из отпуска, потом был в командировках по другим делам и на суточных дежурствах.



В итоге Хорина только 10 сентября завела дело по ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но не в отношении Ипатова, а по факту произошедшего, после чего ушла в декретный отпуск. В отпуск ушёл и Иван Воронов.

Пошёл вразнос

К этому времени Антон Ипатов уже находился в розыске. Его подозревали в краже 22 августа дорогого станка из мастерской его знакомого Кузнецова. Тот сразу предположил, кто это мог быть, и заявил в полицию. Однако активных действий по поиску Ипатова предпринято не было, дело завели только 3 сентября.

До этого, 17 августа, Ипатова, согласно данным следствия, заподозрили в избиении некоего Максима Смолина, но по данному инциденту был вынесен отказ в возбуждении дела (его в итоге возбудили только в октябре 2018 года. — RT).

Подозреваемый в убийствах девушек на месте происшествия в Петрозаводске

© СК РФ

Как следует из обвинительного заключения, 15 сентября Антон Ипатов, уже находившийся в розыске, напал на 15-летнюю Оксану Б. Мужчина предложил школьнице встречаться, она отказалась, и он дважды ударил её ножом. После этого Ипатов затащил раненую девушку в квартиру своей любовницы, где насильно её удерживал.

Девушка смогла выбраться оттуда только на следующий день, когда Ипатов уснул. За Оксаной приехали мать и старшая сестра и отвезли её в больницу.

В тот же день родственницы девушки обратились в полицию с заявлением на Антона Ипатова. Приехавшие на вызов сотрудники ППС позвонили ему и предложили встретиться для беседы. Ипатов сказал полицейским, что ждёт их возле одного из торговых центров, после чего выключил телефон и подался в бега.

Три дня Ипатов скрывался от полиции. А 19 сентября, согласно данным следствия, напал на 20-летнюю Людмилу Серебрякову.

Он нанёс ей не менее 15 ударов ножом, насквозь пробив позвоночник, горло, сердце, лёгкие и брюшную полость. Задержать по горячим следам убийцу снова не удалось.

Спустя сутки в три часа дня прохожие нашли в парке труп 26-летней Александры Трифоновой. Оба убийства были похожи: жертва — молодая девушка, на теле множество ножевых ранений, ценные вещи не тронуты, следов сексуального насилия нет.

Как отмечается в материалах следствия, по записям с камер наблюдения правоохранители опознали в нападавшем Антона Ипатова. Через четыре часа он был задержан. Ипатов признан вменяемым. В ближайшие дни Верховный суд Карелии должен огласить ему приговор. Обвинение уже запросило для него пожизненное лишение свободы.

Ссылаются на загруженность

Вскоре должен начаться судебный процесс и над полицейскими, которые почти три месяца не могли начать расследование дела о побоях. Родственники Серебряковой, Трифоновой и школьницы Оксаны Б. уже потребовали через суд взыскать с них компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн рублей. По их мнению, правоохранители не приняли никаких мер, чтобы поймать убийцу.

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«Не было ни биллинга сделано, ничего, его по телефону вычислить могли, но вместо этого спугнули, — рассказывает RT отец одной из жертв Александр Трифонов. — Он же отъявленный преступник был! Почему сразу после Серебряковой не поймали? До этого они его как искали по краже? Когда мою дочь он убил, так нашли тут же».

По мнению представителя потерпевших, адвоката «Зоны права» Виталия Черкасова, избежав ответственности за первое преступление, Ипатов почувствовал безнаказанность.

«В случае безразличия полицейских к проблемам потерпевших преступники начинают испытывать чувство безнаказанности, — заявил RT Черкасов. — И всё это длится до тех пор, пока не случится какая-нибудь трагедия».

Впрочем, полицейские вины не признают и ссылаются на загруженность по работе. Так, адвокат Ивана Воронова Константин Кибизов заявил RT, что его подзащитный только за месяц до инцидента вступил в должность и был чрезмерно загружен, поскольку отлаживал работу трёх участков. Помимо этого, Воронов находился на курсах по повышению квалификации и не располагал служебной инструкцией для своей должности.

Кибизов настаивает, что у Воронова в августе 2018 года в наличии было всего три следователя и он ждал выхода с больничного Хориной, поэтому держал у себя дело Круковского целых десять дней. К этим материалам не было повышенного внимания, поскольку из материалов проверки участковых Гратия и Бондаревой не создавалось чёткой картины преступления.

В свою очередь, представитель Екатерины Хориной Виктор Хорин настаивает на её невиновности.

«Екатерине вменяется, что она сразу не отреагировала и не возбудила дело не просто по факту преступления, а в отношении Ипатова, — сказал RT Хорин. — Но у Хориной на руках не было данных о том, что преступление совершил именно Ипатов. Она была обязана всё проверить в течение десяти дней и только потом принять законное решение о возбуждении дела».

Хорин пояснил, что, поскольку Екатерина была на позднем сроке беременности, то материал по Круковскому был передан ей как неприоритетный. Он отметил, что к июню 2018 года во втором отделе полиции Петрозаводска, из которого поступил материал по Круковскому, было свыше 1000 просроченных материалов, нуждавшихся в повторной проверке по указанию прокуратуры. Материал о побоях Круковского был одним из множества и собой не выделялся.

«Обвинение оперирует сослагательными наклонениями, — сказал Хорин. — По такой логике надо акушеров к ответственности привлечь, которые Ипатову на свет родиться дали».

Ринат Гратий и его адвокат от комментариев СМИ отказались.