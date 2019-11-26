Осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области

Мужчина, осуждённый за совершение более 30 тяжких преступлений против личности, вновь предстанет перед судом в Самарской области, сообщает Nation News. Его обвиняют в убийстве двух девочек в 1994 и 1997 годах.

В этом году от мужчины поступили явки с повинной. Сотрудники правоохранительных органов проверили показания, допросили косвенных свидетелей и представителей потерпевших. Также проведены судебные экспертизы.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

В настоящее время мужчина отбывает наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына.