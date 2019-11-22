СК возбудил дело из-за убийства женщины в Кузбассе
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Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
«21 ноября текущего года в одной из квартир пгт Бачатский обнаружено тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти — некоторые части тела были отчленены», — заявили в СК.
По версии следствия, женщина распивала спиртные напитки со знакомым, когда между ними произошла ссора, мужчина ударил женщину по голове, в результате чего она скончалась.
«После чего злоумышленник решил избавиться от тела, чтобы сделать это незаметно — отчленил некоторые части. Подозреваемый был задержан, когда пытался вынести пакет с останками», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что подозреваемый во время задержания был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он отказывается сотрудничать со следствием. Следствие назначит ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.
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