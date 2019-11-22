СК возбудил дело из-за убийства женщины в Кузбассе

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения расчленённого тела 43-летней женщины в квартире в посёлке Бачатский Кемеровской области.
СК возбудил дело из-за убийства женщины в Кузбассе
  • © РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«21 ноября текущего года в одной из квартир пгт Бачатский обнаружено тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти — некоторые части тела были отчленены», — заявили в СК.

По версии следствия, женщина распивала спиртные напитки со знакомым, когда между ними произошла ссора, мужчина ударил женщину по голове, в результате чего она скончалась. 

«После чего злоумышленник решил избавиться от тела, чтобы сделать это незаметно — отчленил некоторые части. Подозреваемый был задержан, когда пытался вынести пакет с останками», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что подозреваемый во время задержания был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он отказывается сотрудничать со следствием. Следствие назначит ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.

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